Etter en alvorlig ulykke for to år siden, har Statens vegvesen satt foten ned.

I 2016 ble en 19 år gammel russ alvorlig skadet i Bergen. Personen ble skadet etter å ha stått på taket av bussen i en tunnel.

Siden den gang er lovverket for ombygging av busser blitt strengere. Dette har særlig gått ut over mulighetene for å montere takrigg på bussene, som for eksempel rekkverk på busstaket.

– Det er blitt så strenge krav at ingen gidder å montere takrigg lenger, sier Andreas Johannessen, sjef for russebussen «Voodoo».

Ingen godkjente busser med takrigg

For å få en godkjent påmontert takrigg, som også kalles «krone», kreves det god dokumentasjon. Den må komme fra et kompetent, uavhengig laboratorium eller fra fabrikanten av kjøretøyet. Vekt og størrelse er viktige kriterier. Selv om en russebuss er blitt godkjent tidligere, betyr ikke dette at den vil bli godkjent i år.

– Kronene er ofte laget av tre, og slike konstruksjoner begynner ofte å råtne eller svelle, sier Lars Harald Drange, inspektør i Statens vegvesen.

I tillegg til dokumentasjon fra fabrikanten, må verkstedet som bygger takrigget dokumentere all bygging og montering på kjøretøyet. Siste instans for godkjenning er Statens vegvesen, som kontrollerer dokumentasjonen som blir fremlagt.

– Regelverket er blitt strengere av sikkerhetsmessige årsaker, sier han.

Videre forteller han at det ikke var noen busser med takrigg som ble godkjent i fjor, og at han tviler sterkt på at det vil bli godkjent noen busser med det i år.

Mye som gjenstår

Eirik Brekke

For tiden står bussen til russegjengen fra «Voodoo» utenfor et verksted på Kokstad. Det er fortsatt mye som skal gjøres før den er ferdig.

– Foreløpig er bussen ganske ribbet for møbler innvendig. Så vi gleder oss veldig til å sette vårt preg på bussen, sier Olav Martin Sørensen.

Før ombyggingen av bussen starter, skal de besøke Statens vegvesen. Dette gjør de for å få veiledning om ulike tekniske løsninger som er innenfor regelverket.

– Det er mye fokus på sikkerhet. Vi kan blant annet ikke bruke aggregat mens vi ruller, derfor må vi montere ekstra batterier for å høre på musikk, sier Johannessen.

Tilbyr russen gratis kontroll

Etter ombyggingen tilbyr Statens vegvesen russen en gratis sikkerhetskontroll, i starten av april (i uke nummer 14 og 15). Dette kan russen får gjort hos alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.

– På denne måten får russen kontrollert at bussen er bygget etter våre retningslinjer, og dette gjør vi gratis, sier Drange.

Han anbefaler alle med russebuss å bestille seg en time.