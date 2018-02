NYTT BUSSTOPP: Ny utforming av busstopp har skapt debatt. Her fra Krokatjønnveien i Fyllingsdalen. FOTO: ØRJAN DEISZ

Frp krever at busslommene bevares

Hordaland Frp vil i helgen be storting og regjering gripe inn slik at busslommene bevares. – Trafikkfarlig sløseri, er dommen over kantstoppene.