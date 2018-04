FÅR PENGER: Berge Gerdt Larsen får refundert 38 millioner kroner etter rettssaken, men advokaten mener han skulle hatt over det dobbelte. FOTO: Elias Dahlen

Statsadvokat-tabbe ga Berge Gerdt Larsen over én million ekstra

Berge Gerdt Larsen er tilkjent over 36 millioner kroner i saksomkostninger fra staten etter at han ble frikjent. En tabbe hos statsadvokatene i Hordaland førte til ekstra renter på over én million kroner.