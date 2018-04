Mykje av det vi definerer som fjellområde, kjem til å bli borte på grunn av klimaendringane. Grove analysar tilseier at så mykje som 75 til 80 prosent av norske fjell står i fare for å slutta å vera fjell.

Det går fram av ein studie som nyleg vart publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature. Fjell er i denne samanhengen definert som det som ligg over tregrensa.

– Vidden på Byfjellene, Kvamskogen, ja, jamvel Hardangervidda, slik vi kjenner henne i dag, kan bli borte, seier John-Arvid Grytnes, professor ved institutt for biovitskap ved Universitetet i Bergen.

Grytnes er ein av forskarane bak det arbeidet som har resultert i den nyleg publiserte studien.

302 fjelltoppar kartlagt

Bakgrunnen for konklusjonen som føreser at fjell kjem til å bli borte, er data som er blitt samla inn gjennom 145 år.

Datasettet som studien byggjer på, er unikt. Det kartlegg plantelivet på 302 fjelltoppar i heile Europa.

– Det viser seg at artsmangfaldet på fjelltoppane er eit heilt anna og rikare i dag enn tidlegare. Når temperaturen stig, finn nye artar livsgrunnlag høgare oppe. Til dømes vart det på fjellet Vesuv på Svalbard (741 moh.) i 1958 funne fire artar. I 2009, då vi var der, fann vi 13 ulike artar, fortel Grytnes.

Funna på Vesuv harmonerer med funn på andre fjelltoppar. Nye artar kjem krypande opp nedanfrå. Dette indikerer at tre og skog på sikt vil følgja etter.

Skoggrensa opp 350 meter

– Dei lærde stridast om kor raskt dette kjem til å skje. Det er tregheit i systemet. Vi veit at viss og når temperaturen aukar med to grader, så vil dette tilsvare at skoggrensa kjem til å stiga med 350 meter, seier Grytnes.

– Vidden, Hardangervidda, Kvamskogen og Finnmarksvidda ligg alle lagleg til for tilgroing, men graden av beiting og nokre andre faktorar vil vera med på å påverka tempoet på tilgroinga. Tre er langtlevande og treng tid for å etablera seg. I vår levetid vil vi nok sjå forbusking meir enn at fjellområda blir skogkledde, seier han.

Artar vert utrydda

– Mange av desse fjellområda har vore skogkledde også i tidlegare varme periodar. I kva grad bør vi uroa oss over at skogen er på veg oppover att?

– Eg seier ikkje at vi treng uroa oss. Eg overlét til andre å avgjera om dette er noko vi vil, eller ønskjer å motverka. Det vi må rekna med i denne prosessen, er at artar kjem til å bli utrydda, seier Grytnes.

– Issoleia er eit døme på ein plante som risikerer å bli utkonkurrert når andre plantar gjer krav på den plassen som issoleia til no har hatt ein slags einerett på. Issoleia veks på dei høgaste toppane og vil ikkje ha høgare terreng å flykta til, forklarer professoren.

Beiting er einaste kur

– Kan noko gjerast for å motverka denne utviklinga?

– Viss vi vil ha det ope, slik som mange av oss set pris på, kan vi syta for å auka beitepresset. Tregrensa blir i stor grad påverka av beiting. Så mange andre verkemiddel har vi ikkje, seier John-Arvid Grytnes.

Dei eldste observasjonane i studien som er gjort, er frå 1870-talet. Den tidas botanikarar saumfarte toppane og noterte det dei kunne finna av plantar.

– Så har vi gått opp att på dei same toppane og kartlagt kva som veks der i dag.

Har auka med 1,4 grader

Funna blir karakteriserte som oppsiktsvekkjande. Mengda planteartar aukar på heile det europeiske kontinentet, og auken har gått raskare i dei seinare åra, i takt med ein raskare auke i temperaturen.

I gjennomsnitt har temperaturen auka med 1,4 grader på dei undersøkte toppane. Auken har gått svært mykje raskare i løpet av det siste tiåret.

Dramatisk

Endringane er likevel ikkje slik at dei utan vidare blir lagt merke til av folk flest. Det går sakte, men konsekvensane på sikt er dramatiske.

– Difor er vitskapleg kartlegging naudsynt for å kunne påpeike dei endringane som er i ferd med å skje. Vi tenkjer om fjella våre at dei er evig uforanderlege. Slik er det ikkje. Våre undersøkingar viser at det kjem til å koma store endringar til norske fjell. Vi kjem til å miste store fjellområde, seier professor John-Arvid Grytnes.