Det skal godt gjøres for bilistene å skjønne hva som er fartsgrensen her i Storetveitveien på Wergeland.

Observante veifarende har kanskje lagt merke til at fartsskiltene på fylkesvei 582 opplyser om to ulike tillatte hastigheter. Hvorvidt dette er en 40-sone eller en 60-sone, er ikke uten videre lett å skjønne ut fra skiltingen. Er det valgfritt?

– Lørdagsunderholdning

Overingeniør Svein Holmedal i Statens vegvesen mener at det kan dreie seg om lørdagsunderholdning.

– Her det det noen som har hatt det moro og har snudd skiltet. Vi utsettes fra tid til annen for slike tullefakter. Her er det bare én ting å gjøre: Å få snudd skiltet tilbake, sier Holmedal.

Han gjør det klart at farten på stedet er 60 kilometer i timen i retning Nesttun og 40 i retning sentrum.

GOOGLE STREET VIEW

Mest i sentrum

Senioringeniør Bjarne Dale i Bymiljøetaten sier at man også på kommunale veier opplever at skiltene blir snudd.

– Det er kanskje særlig i sentrum at slike ting skjer, ikke så mye utenfor bykjernen. Ikke noe stort problem, men det hender fra tid til annen, sier Dale.

Han påpeker at veifarende uansett må avpasse farten etter forholdene på stedet.