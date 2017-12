Samtidig skal kommunen kartlegge større deler av bygden som ble rammet ras forrige uke.

– De evakuerte kan hente ut personlige eiendeler fra husene sine, men vi gir samtidig råd til at de ikke bør flytte inn før etter årsskiftet, sier ordfører i Osterøy, Jarle Skeidsvoll.

Evakueringen gjelder for ni personer i fire husstander på Votlo på Osterøy.

Kan bli ustabilt ved regn

Området er stabilt nå, men ved regn kan skråningen bli ustabil igjen, sier Skeidsvoll.

– Risikoen kan endre seg, spesielt ved nedbør som regn. En vurderer at årsaken til jordskredet var overmetting av jord. Geologene vurderer det stabilt nå ved kaldt og tørt vær, sier han.

Det var BA som først omtalte at de evakuerte ikke får flytte hjem ennå.

Skal kartlegge området

38 år gamle Kristine Anette Andersen omkom i raset torsdag i forrige uke.

På et folkemøte på Osterøy fredag, stilte flere beboere spørsmål ved om det var trygt i skråningen på Votlo. NVE og kommunen sa at de måtte få kontroll på de akutte behovene først, før de tok stilling til området som helhet.

Nå bekrefter ordfører Skeidsvoll at Votlo skal undersøkes.

– Vi iverksetter umiddelbart en kartlegging både i det rasutsatte området og i et større område på Votlo. Dette er for å avklare situasjonen for dem som føler på usikkerhet, og vil munne ut i anbefaling av tiltak, sier Skeidsvoll.

NRK skrev i går at Osterøy i seks år har manglet en katastrofeplan. Fylkesmannen i Hordaland har purret flere ganger på kommunen uten å få svar, ifølge kanalen, noe tidligere rådmann i Osterøy Odd Ivar Øvregård avviser.