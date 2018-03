FISKERALLMUEN: Sildefiske i Engevikhavn 1894. Handelsstedet Engevikhavn ligger i Sævareidfjorden i Fusa sør for Bergen. I forbindelse med sildefiskeriene samlet det seg mange mennesker på små steder og det kunne da være fare for at smittsyke sykdommer som spanskesyken kunne spre seg blant «fiskerallmuen». FOTO: Foto: Thorvald Selmer Utlån: Billedsamlingen, UIB