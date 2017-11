To biler er tatt av steinras i Odda. Kommunen ber folk holde seg hjemme på grunn av snøkaos.

Har du bilder som viser snøkaoset i Odda? Send gjerne til 2211 (MMS) eller 2211@bt.no!

– Det går bra nå. Jeg fikk meg selvsagt en støkk, men jeg er lykkelig for at det gikk så bra som det gjorde.

Det sier Ingebjørg Eitrheim Nondal.

Like før klokken 8 torsdag morgen kom hun ut av Lausasteintunnelen på riksvei 13 mot Odda.

Der kjørte hun rett inn i et ras.

Arkivfoto

– Det var mørkt, så jeg så ingenting og rakk ikke bremse opp. Dermed kjørte jeg rett inn i steinene. Bak meg kom en annen bil som kjørte rett inn i meg. Da vi kom oss ut så vi at det fortsatt kom steiner nedover så vi sprang inn i tunnelen, forteller hun.

Der fikk de to stoppet flere biler fra å kjøre inn i raset. Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte saken.

Kjører veien hver dag

De to trakk inn i tunnelen mens det fortsatte å rase. Bildene viser at bilen bak Nondal senere fikk en stor stein over seg.

Selv kom Nondal fra hendelsen uten fysiske men, mens kvinnen i bilen bak ble tatt til en helsesjekk.

Nondal kjører strekningen hver dag, fra Skare der hun bor til jobben sin på Odda videregående skole.

– Jeg vet jo at det er fare for ras og har det i bakhodet, uten at jeg kan gå rundt og være redd for det, sier hun.

Rune Sævig

Husker ikke hva hun tenkte

Hun sier hun ikke helt husker hva som gikk gjennom hodet da hun kjørte inn i raset.

– Jeg ser på bildet at jeg har kjørt ut til siden etterpå, det klarer jeg ikke huske at jeg har gjort. Etter å ha stoppet tenkte jeg bare at nå må jeg komme meg ut, se hvordan hun bak har det, og så måtte vi komme oss unna.

Nondal kommer seg ikke videre til jobb i dag. Hun håper at den dramatiske hendelsen ikke vil sitte i når hun kjører den samme strekningen i fremtiden.

– Du skal jo være maks uheldig for å havne under et ras. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli redd i fremtiden. Jeg er bare glad det gikk bra, og at jeg ikke hadde unger med i bilen. Men man tenker litt ekstra på bevilgninger til rassikring når man er oppi noe sånt.

Fakta: Beredskapssituasjonen i Odda kommune Riksvei 13 ved Lausasteintunnelen, stengt grunnet ras.

Riksvei 13 Tyssedalsvegen, stengt grunnet ras.

Fylkesvei 550 er stengt ved Eitrheimstunnelen og på Kvitno.

Vurdering med geolog kl. 1500.

Helsefonna har ambulanse på sørsiden av Sandvinvatnet, og nordover på begge sider av Sørfjorden.

Båtskyss til Tyssedal kl. 14.00, retur kl. 1500 med Fergen Lindenes.

Videre båtskyss til Tyssedal fra Odda 22.00 i kveld, retur 23.30, og fra Odda kl. 06.00 fredag, retur kl. 07.30.

Samferdsel arbeider med alt tilgjengelig mannskap, institusjonene er første prioritet for brøyting. Vannproblemer er også prioritert.

Kommunen holder nytt beredskapsmøte kl. 16.00. Kilde: Odda kommune.

Kommunen er nesten isolert

Det er en kombinasjon av regn og snø som har ført til kaotiske tilstander i og rundt Odda torsdag.

Torsdag formiddag var alle veier inn og ut av kommunen stengt, utenom Folgefonntunnelen.

I tillegg til raset på riksvei 13 ved Sandvinvatnet, har det kommet et sørperas mellom Odda og Tyssedal. Ved Eitrheimstunnelen på fylkesvei 550, falt en stein ned torsdag formiddag slik at veien ble sperret også der.

Rune Sævig

Store vannmasser

I Odda kommune er det satt ned kriseledelse, melder kommunen på deres nettside.

– Mange bilister står fast på veiene, men akkurat nå må de smøre seg med tålmodighet. Vi må nemlig prioritere å rydde de viktigste veiene som går til skole og helsetjenester, sier teknisk sjef Anton Langeland i Odda kommune.

Den tunge, våte snøen i kombinasjon med regnet som nå skyller over Odda, fører til store utfordringer for kommunen.

– Det tar lang tid å rydde. Siden snøen blokkerer overvannssystemene, samler vannet seg opp, og vi har nå flere steder hvor personbiler vil ha problemer med å komme seg gjennom vannmassene, sier Langeland.

Politiet

– Stor rasfare

Han håper kommunen får kontroll over situasjonen i løpet av dagen.

– Vi har bedt folk om å holde seg hjemme hvis ikke de er absolutt nødt til å ferdes på veiene. Regnet gjør også at rasfaren er ekstremt stor i hele Oddadalen.

– Blir ikke åpnet i dag

Riksvei 13 forblir foreløpig stengt i begge retninger. Det er kraftig nedbør i området, og det raser fortsatt steiner ned i veien.

Andersen Sekse i Statens vegvesen sier torsdag i 10.30-tiden at en geolog er på vei til stedet.

– På grunn av dårlig vær i området er det usikkert når vi får gjort videre vurderinger, da vi er avhengig av flyvær. Veien forblir stengt inntil vurdering er gjort. Det blir ikke åpnet i dag, skriver byggeleder Åsmund Andersen Sekse i Statens vegvesen.

Det andre raset torsdag morgen gikk på riksvei 13 fra Odda mot Tyssedal. Dette er et sørperas, men veivesenet venter med å åpne inntil entreprenøren får tatt en vurdering av området.

Politiet

Bilbergeren sitter fast

Bilberger Thord Paulsen, kjent fra TV-serien «Vinterveiens helter», har jobbet på spreng i natt.

– Her er det bånn gass. Alle mann er ute, og jeg aner ikke hvor mange oppdrag vi har hatt. I natt var det mange bilister som hadde problemer på fjellet, nå er det kok i Odda, sier han.

Paulsen skulle vært i Odda torsdag formiddag, men sitter fast på oppsiden av raset.

– Men det er jobb for meg her også, sier bilbergeren lakonisk.