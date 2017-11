Politiet hadde hendene fulle natt til lørdag.

– Det har vært en del oppdrag og slettes ingen en lett vakt. Vi har en del patruljer ute i bykjerne og i lysløypen som gjør at vi forhindrer mye. Når det i tillegg er en del oppdrag ute i distriktene, gjør det at det er travle tider, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Kvelden startet med en utrykning til et leilighetskompleks i Florø like etter midnatt, etter tips om røykutvikling. Brannvesenet brøt ned døren og fant en beruset mann (25) som hadde tørrkokt mat.

– Mannen var noe kranglete i tillegg og nektet først å gi oss personalia. Utenom det ble han sjekket av helsepersonell og han hadde kun inhalert noe røyk. Han blir anmeldt, sier Magnussen.

Natten bar som vanlig preg av flere slåsskamper. Både på utestedet Fotballpuben i Bergen, Pikant i Førde og i Husnes har politiet rykket ut til meldinger om vold. For den 24 år gamle mannen som havnet i tumulter på Fotballpuben holdt det med å bli forvist fra Bergen sentrum, mens både slåsskampen ved Pikant og i Husnes var over før politiet kom frem til stedet.

Anmeldt for krangling med politiet

En 25 år gammel mann vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og hindring av offentlig tjenestemann etter han forsøkte å løpe fra patruljen som stoppet ham. Mannen begynte å slå og spytte mot vaktene på utestedet Klubb Kok, før politiet ble tilkalt.

– Det er en grunn til at vi tar kontakt og da er man nødt til å oppføre seg. Han vil bli anmeldt for å hindre offentlige tjenestemenn fra å gjøre jobben sin, som er steget under å utføre vold mot offentlige tjenestemenn. Han har blitt innsatt i drukkenarrest, og vi vil vurdere hva vi gjør videre basert på om han har flere saker på seg, eller om det holder med forelegg, sier Magnussen.

Innbrudd ved UiB

Nattens siste hendelse skjedde ved Det juridiske fakultet i Jekteviksbakken like før klokken 03.30. Politiet rykket ut etter melding fra en vekter om innbrudd på fakultetet.

– Meldingen fra vekter gikk ut på at han trengte bistand etter å ha kommet over en beruset person som hadde brutt seg inn gjennom et vindu. Når politiet ankommer stedet noen minutter senere finner vi den 20 år gamle mannen sovende i en stol. Vi får liv i ham, men han sovner fort igjen når vi tar ham med i patruljebilen. Han var nok veldig sliten, sier Magnussen.

Den 20 år gamle mannen har blitt dimittert etter en tur til legevakten.

– Hva han skulle inn på fakultetet for så sent på natt er uvisst, sier Magnussen.