En kvinne er kritisk skadet etter at hun ble angrepet Vår Frelsers Gravlund i Haugesund. En mann (48) er nå siktet for drapsforsøk.

Klokken 16.17 fikk politiet melding om at mann med øks prøvde å bryte seg inn på en adresse i Haugesund. Mannen forsvant så i en bil, opplyser operasjonsleder i politiet til Aftenbladet.

Like etter klokken 16.30 fikk politiet melding om at det foregikk en hendelse på en gravlund nær Haugesund sentrum.

– Da politiet kom til stedet kom de raskt i kontakt med en mann. En kritisk skadet kvinne lå like ved. Politiet pågrep mannen og den skadde kvinnen ble sendt til sykehus. Politiet har funnet en gjenstand som er interessant i forbindelse med hendelsen, men vi ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere hvilken gjenstand dette er, sier politiadvokat Sveinung Andersen i en pressemelding tirsdag kveld.

NTB Scanpix

Flere vitner til hendelsen

– Det var flere vitner til hendelsen på gravlunden og politiet er i gang med avhør, heter det i pressemeldingen.

Siktede er en 48 år gammel mann. Han er norsk statsborger, og kjent for politiet fra før. Mannen er foreløpig siktet for drapsforsøk.

– Politiet har ikke kjennskap til om mistenkte og fornærmede hadde en relasjon. Dette vil være et sentralt punkt for videre etterforskning, som er i startfasen. Vi kan bekrefte at fornærmede er en kvinne, men vi ønsker ikke å si noe mer om hennes identitet på nåværende tidspunkt, sier Andersen.

Politiet holdt tirsdag kveld klokken 21.00 en pressekonferanse. De vil ikke kommentere hva type forhold siktede er kjent for fra tidligere. Heller ikke om han tilhører et spesielt miljø.

Siktede er ikke selv skadet, opplyser politiet, som sier det er for tidlig å si om det er noen forbindelse til episoden hvor en mann skal ha forsøkt å bryte seg inn på en adresse litt før kvinnen på kirkegården ble angrepet.

– Men hendelsene ligger nært i tid og sted. Så det er åpenbart at dette er noe vi vil se nærmere på, sa politiadvokat Sveinung Andersen under pressekonferansen.

Politiet etterforsker nå saken både taktisk og teknisk. Det er iverksatt åstedsundersøkelse på gravlunden.

Jarle Aasland

Ikke avhørt

– Vi har vært i kontakt med sykehuset, men har ingen opplysninger vi kan gå ut med nå i kveld, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Fonna, Stina Steingildra til Aftenbladet.

Mannen, som nå sitter i arresten, skal ikke være i stand til å la seg avhøre tirsdag kveld.

Kvinnen er identifisert, men alle pårørende er ikke varslet, melder NRK.

– Har ikke pratet med ham

Advokat Erik Lea er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Han har ikke fått pratet med sin klient da Aftenbladet ringer 21.15 mandag kveld.

– Jeg har derfor ingen kommentar til saken før jeg har fått pratet med han. Min klient vil ikke bli avhørt før i morgen, om han er i stand til det, sier Lea.