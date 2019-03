– Utstyret er lagt i ferskvann, men det er for tidlig å si noe om tilstanden, sier Forsvaret.

Nå har «Helge Ingstad» ligget ved Hanøytangen i nesten et døgn.

I natt har forsvaret pumpet vann ut av skipet, og vekten er redusert med 630 tonn. Nå skal verdifullt utstyr hentes ut, opplyser Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

– Forsvarsmateriell har en detaljert plan, kategorisert ut ifra hvilke komponenter det haster mest å få ut. Det er 1400 komponenter som skal reddes, sier Sandberg.

Skal snart på lekter

Det er allerede hentet ut utstyr, deriblant kretskort.

– Utstyret er lagt i ferskvann, men det er for tidlig å si noe om tilstanden, sier Sandberg.

Den nedsenkbare lekteren som fregatten skal føres over på, klargjøres i morgentimene fredag. Planen er at «Helge Ingstad» skal være på denne i løpet av ettermiddagen.

Bård Bøe

– Blir godt å få henne hjem

– Når fregatten ligger på lekteren starter deballasteringen av den. Fregatten vil heves slik at den ligger tørt. Deretter vil man begynne den aktive dreneringsjobben igjen, sier Sandberg.

Målet er å få fregatten tilbake Haakonsvern i løpet av søndagen. Der vil et eget team stå klar for å ta over bergingen av utstyr.

Fregatten skal blant annet spyles med ferskvann og tilføres midler som skal beskytte det som er om bord.

– Dette forsinker de skadelige prosessene som forvitrer materiellet, sier Sandberg.

Hun forteller at hun ser frem til freagtten er tilbake på Haakonsvern.

– Det blir godt å få henne hjem. Det vil bli rørende å se fregatten seile inn til kai, sier Sandberg.