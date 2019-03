Søndag vil «Helge Ingstad» være tilbake på Haakonsvern, hvis alt går etter planen.

Fredag ettermiddag ligger den nedsenkbare lekteren «Boa Barge 33» ved siden av «Helge Ingstad» på Hanøytangen. I løpet av kvelden er planen å løfte fregatten over på lekteren, før ferden mot Haakonsvern skal starte.

Natt til fredag ble det pumpet vann ut av skipet, og vekten var fredag morgen redusert med 630 tonn. I løpet av fredagen blir verdifullt utstyr hentet ut, opplyste Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell fredag morgen.

– Forsvarsmateriell har en detaljert plan, kategorisert ut ifra hvilke komponenter det haster mest å få ut. Det er 1400 komponenter som skal reddes, sier Sandberg.

Skal snart på lekter ved midnatt

Blant utstyret som er hentet ut er blant annet flere kretskort.

– Utstyret er lagt i ferskvann, men det er for tidlig å si noe om tilstanden, sier Sandberg.

Alice Bratshaug

Den nedsenkbare lekteren som fregatten skal føres over på, ble klargjort i morgentimene fredag. Lekteren lå i 16.30-tiden i posisjon ved siden av fregatten.

Planen er at «Helge Ingstad» skal være på denne i løpet av kvelden.

NRK

– En gang etter midnatt er det en viss sjanse for at fregatten er over på lekteren, sier bergingsleder Anders Penna i Boa, selskapet som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av hevingen.

Han legger til at det er mye arbeid som gjenstår etter at båten er over på lekteren.

Dette må til for å gjøre KNM «Helge Ingstad» klar for frakt til Haakonsvern.

– Blir godt å få henne hjem

– Når fregatten ligger på lekteren starter deballasteringen av den. Fregatten vil heves slik at den ligger tørt. Deretter vil man begynne den aktive dreneringsjobben igjen, sier Sandberg.

Målet er å få fregatten tilbake Haakonsvern i løpet av søndagen. Der vil et eget team stå klar for å ta over bergingen av utstyr.

Fregatten skal blant annet spyles med ferskvann og tilføres midler som skal beskytte det som er om bord.

Bård Bøe

– Dette forsinker de skadelige prosessene som forvitrer materiellet, sier Sandberg.

Hun forteller at hun ser frem til fregatten er tilbake på Haakonsvern.

– Det blir godt å få henne hjem. Det vil bli rørende å se fregatten seile inn til kai, sier Sandberg.