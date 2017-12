Velforeningene i Sandviken jubler over at de får mer tid til å overbevise politikerne.

Bare dager før bystyrebehandlingen av Bybanens trase gjennom Sandviken, ber byråd Anna Elisa Tryti om at saken utsettes til nyåret.

«Like til i går kveld er det kommet innspill og vurderinger fra velforeningene i Ytre Sandviken og Statens vegvesen. Det er ikke mulig å få en nærmere vurdering av dette materialet fra kommunens fagfolk i tide til bystyregruppenes møter i kveld», skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i en uttalelse torsdag ettermiddag.

Saken skulle opp på bystyrets møte tirsdag i neste uke. Tryti ber bystyret om å utsette sin behandling av saken til møtet 31. januar 2018.

Fakta: Bybanen i Sandviken Byrådet la 23. november frem sitt forslag til trasé for Bybanen gjennom Sandviken, som erstatter tidligere vedtatt trasé.

Den nye traseen, kalt 5Ba på planleggerspråk, vil gjøre kjøretiden for fremtidige passasjerer fra Åsane mot sentrum ett minutt kortere enn den tidligere valgte løsningen.

Fem minutter og 51 sekunder vil det ta fra bybanevognene forlater NHH, til de dukker ut av tunnelen og er fremme på stoppet ved Sandbrogaten i Dreggen.

På veien vil banen ha stanset to steder: Ved et stopp enten i dagen eller fjellet ved Sandviken Brygge, og på et underjordisk stopp like ved Norsk Lærerakademis (NLA) bygg i Amalie Skrams vei.

– Seier for oss

Geir Næss, som leder en sammenslutning av 40 velforeninger i Sandviken, jubler over utsettelsen.

– Dette er en seier for velforeningene, en seier for lokaldemokratiet og en seier for Sandviken. All mulig ros til byrådet og Tryti for denne avgjørelsen, sier han til BT.

Velforeningene har i samarbeid med trafikkplanlegger Helge Hopen, som bor i området, presentert flere alternative løsninger som de mener er billigere og bedre enn begge alternativene som byrådet har vurdert.

Har enklere løsning

Den viktigste er et forslag om å forlenge Fløyfjellstunnelen, men på en kortere og enklere måte enn det alternativet kommunen har vurdert. Dersom man fortsatt bruker det ene løpet av dagens Eidsvågtunnel og borer en tunnel som binder sammen den og Fløyfjellstunnelen, vil man kunne få en forlenget Fløyfjellstunnel uten å ofre mye areal i Eidsvåg. Dessuten blir tunnelen 600 meter kortere enn kommunens vrakede alternativ.

Næss mener dette forslaget vil gjøre prisforskjellen langt mindre enn de 1,9 milliardene byrådet har lagt til grunn.

– Det er all grunn til å tvile på disse kostnadsoverslagene. Kommunen vil ikke engang utrede prisforskjellen mellom vårt alternativ og deres, sier han.

BT har også spurt kommunen om denne prisforskjellen, men fikk som svar at planleggerne ikke ville påta seg å gjette hvilke forskjeller det vil være.

Helge Hopen (illustrasjon)

– Naturlig å utsette

Leder i komite for miljø og byutvikling, Geir Dale (Ap), mener at det er naturlig å utsette saken en måned og gå mer i dybden på informasjonen som er kommet inn. Da saken ble behandlet i komite for miljø og byutvikling, ba blant annet Høyre om en slik utsettelse.

– Men er det realistisk å få endret traseen?

– Det har ikke jeg noen formening om akkurat nå. Men jeg registrerer at det er kommet ny informasjon på bordet, og da er det rett å bruke litt tid på å vurdere mulighetene, sier Dale.

Han viser til et notat fra byrådet, samt et brev fra Statens vegvesen, som går igjennom fordeler og ulemper med de ulike løsningene.

– Ikke billigere

Statens vegvesen gjentar at de støtter en løsning med forlenget Fløyfjellstunnel, og bekrefter utregningene som trafikkplanlegger Helge Hopen har gjort, nemlig at det vil kunne redusere biltrafikken over Torget med rundt 28 prosent.

Samtidig vil løsningen kunne gi økt trafikk på lokalveien mellom Eidsvåg og Sandviken, fra rundt 6000 til 11.000 kjøretøy per dag.

Veivesenet er også skeptisk til at den foreslåtte løsningen vil gi noen særlig innsparing i kostnader. Fjerning av sydvendte ramper vil gi en kostnadsreduksjon på 250-300 millioner kroner, mens den nye løsningen i Eidsvåg vil være mer kostbart enn opprinnelig løsning.

Tryti skriver i sitt notat at denne informasjonen kom så sent at det ikke er mulig å utrede det nærmere uten at saken blir utsatt.

Men hun gjentar sine argumenter imot forlenget Fløyfjellstunnel:

«En bybanetrasé som betinger forlenget Fløyfjellstunnel vil være det mest kostnadskrevende alternativet, det vil øke usikkerhet og gi vesentlig lengre planleggings- og gjennomføringstid. Det vil også sementere dagens sentrumsrettede hovedvegnett mellom Åsane og Nygårdstangen».