– Familien føler virkelig at Osterøy har favnet om dem, sier sokneprest Helle Maria Wolstad.

Forrige uke mistet 38 år gamle Kristine Anette Andersen livet da familiens hus på Votlo ble truffet av et jordskred.

Hun etterlot seg fem barn og samboer.

Sokneprest Helle Maria Wolstad forteller at de etterlatte ønsker å takke lokalsamfunnet, kommunens kriseteam og nære venner for støtten de har fått i etterkant av den tragiske hendelsen.

– Har følt seg godt ivaretatt

– Det er veldig viktig for dem å formidle at deres nærmeste venner har vært helt enestående både praktisk og med tilstedeværelse og gode samtaler. De ønsker også å uttrykke en varm takk til kommunens kriseteam, nødetatene og lokalsamfunnet. De har virkelig følt at Osterøy har favnet om dem, sier Wolstad på vegne av familien.

De etterlatte er fremdels evakuert etter jordskredet og bor nå hos nær familie.

– Vennene til barna har vært veldig omsorgsfulle. De har pratet med dem og tatt dem med ut. Hele familien har følt seg godt ivaretatt, forteller Wolstad.

Bjørn Erik Larsen

Begravelsen åpen for alle

Andersen begraves fra Haus kirke på Osterøy tirsdag 19. desember klokken 13.

Familien opplyser om at alle som ønsker å delta er velkommen. Dersom kirken blir full skal begravelsen direkteoverføres og vises i kyrkjelydshuset.

– Begravelsen er åpen for alle, men familien ønsker å ha tiden rundt graven for seg selv. De ønsker derfor ingen kondolanser ved graven, men ser gjerne at folk hilser på dem eller på andre måter viser at de føler med dem, opplyser Wolstad.

Soknepresten forteller at familien har forståelse for at det kan være vanskelig for mange å vite hva de skal si i en slik situasjon.

– Familien er opptatt av at folk ikke skal være redde for hva de skal si til dem. Det trenger ikke være de store ordene, sier Wolstad.

I etterkant av ulykken er det opprettet et fond for Andersens fem barn. I dødsannonsen opplyser familien at de like gjerne som blomster ønsker en gave til barna.