Statsmeteorologen varsler ekstreme nedbørsmengder det neste døgnet. SAS oppfordrer folk om å booke om flybilletter.

– Jeg vil ikke anbefale noen å kjøre over fjellet på lille julaften. Men det spørs vel uansett om de får lov av Statens vegvesen, sier Lars Andreas Selberg, statsmeteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Været blir mildt sagt ruskete fra fredag kveld og til langt ut på lille julaften. I verste fall blir det ekstremvær.

SAS oppfordrer nå reisende med planlagt avreise på lille julaften om å booke om billettene til fredag. Det øker sannsynligheten for at folk rekker hjem til julaften, ifølge flyselskapet.

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg understreker at værutsiktene er dystre.

– Dette været har potensial til å bli farlig, sier Selberg.

Torsdag ettermiddag sendte Meteorologisk institutt ut såkalt A-varsel om mye nedbør for Hordaland, og det gjelder fortsatt. Såkalte A-varsler går til fylkesmennene i de berørte fylkene for å sikre at beredskapen er på plass.

Opp mot 150 millimeter nedbør

– Det kan bli lokalt veldig store nedbørsmengder fra fredag kveld og ut på lørdagen. I løpet av 18–24 timer snakker vi om 80 til 120 millimeter, sier Selberg.

Meteorologisk institutt

Og noen steder er utsiktene enda verre.

– I midtre og indre strøk av Sunnhordland kan det lokalt bli opptil 150 millimeter i løpet av den samme perioden, sier han.

Dermed øker også faren for naturskader. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oransje aktsomhetsnivå både for flom og jordskred i Hordaland og Sogn og Fjordane det kommende døgnet.

Jordskredfaren øker

Oransje nivå er det nest høyeste nivået og betegnes som en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, men som krever beredskapsmessige forberedelser og som kan medføre alvorlige skader.

Statsmeteorolog Selberg oppfordrer folk om å følge med på varslene på varsom.no.

Varsom.no

Obs-varsel i Sogn og Fjordane

Meteorologene har nedjustert varselet for Sogn og Fjordane til såkalt OBS-varsel. Årsaken er at de nordlige delene av landsdelen ikke får fullt så mye nedbør som tidligere varsler bar bud om.

– Men vi snakker likevel om nedbør i størrelsesorden 70 til 100 millimeter, sier Selberg.

Temperaturstigningen fra sent fredag kveld medfører også at nedbøren frem til lørdag ettermiddag vil falle som regn helt opp i 1500 meters høyde.

Liten storm i fjellet

– Men det blir fort kjøligere igjen på lørdag ettermiddag, så snøgrensen vil synke raskt, sier statsmeteorologen.

– Er det håp om hvit jul for dem som oppholder seg i lavlandet?

– Temperaturen synker veldig raskt, så i indre strøk kan det muligens bli hvitt på julekvelden hvis det kommer noen byger. Ute på kysten er nok sjansene veldig små, dessverre.

Det kommer også til å blåse friskt på kysten og i fjellet. I løpet av lørdagen vil vinden øke på til stiv kuling, og i fjellet kan det bli opp til liten storm. Trøsten er at den kraftige vinden ikke kommer til å vare så lenge, opplyser Selberg.

Råd til bilistene

På Vegtrafikksentralen er de forberedt på et travelt døgn.

– Det er dårlig vær over hele linjen, og enda verre skal det bli med økende vind og mye nedbør. Det meste av fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring, sier trafikkoperatør Nina Heggertveit ved Vegtrafikksentralen.

Trafikkoperatøren har denne meldingen til bilister som skal på juleutfart på fjellet mellom øst og vest:

– Folk må ta det med ro. Husk også full tank, nok varme klær og godt med mat i bilen. Det kan bli en del ventetid før folk slipper over fjellovergangene, sier Heggertveit.

Stengte veier og kolonnekjøring

Selv om lille julaften tegner til å bli heftig på veiene over fjellet, er situasjonen krevende også fredag. Valgmulighetene for dem som skal over fjellet er derfor begrenset. Det beste tipset er å kjøre E16 over Filefjell.

– Riksvei 7 over Hardangervidda blir ikke åpnet i dag, sier Heggertveit. Det samme gjelder riksvei 15 over Strynefjellet mellom Sogn og Fjordane og Oppland.

Fredag klokken 13.25 er dette status på de viktigste fjellovergangene:

E16: Filefjell er åpen, men det er uvær også der.

Rv 7: Hardangervidda stengt. Åpnes ikke fredag.

Fv 50: Hol-Aurland: kolonnekjøring fra klokken 08.30.

Fv 53: Tyin-Årdal stengt.

E134: Haukeli har kolonnekjøring. Kan bli stengt på kort varsel.

Rv 52: Hemsedal har kolonnekjøring.

Rv 13: Vikafjellet er åpen for trafikk etter kolonnekjøring.

Rv 15: Strynefjellet: Midlertidig stengt på grunn av fare for ras.

Følg med på status for fjellovergangene i vårt trafikkstudio.