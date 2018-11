Sjøforsvaret kalte inn til pressekonferanse på Haakonsvern.

KNM «Helge Ingstad» er i ferd med å synke utenfor Stureterminalen i Øygarden.

Flere av stålvaierne som skulle sikre fartøyet har røket i løpet av natten.

Sjøforsvaret kalte tirsdag formiddag inn til pressekonferanse på Haakonsvern, der de blant annet forklarte hva som skjedde.

– Mandag kveld sank baugen cirka én meter ned. Da røk to av vaierne. Disse ble erstattet med to nye. Etter midnatt anså vi ikke situasjonen som trygg nok til at vi kunne ha personell ute for å sikre baugen, sa Håvard Mathisen, sjef i Forsvarsmateriell, som har hatt ansvaret for sikringsarbeidet.

Usikker på skadene

Fregatten har siden torsdag ligget på en grunne som skråner nedover. Det har hele tiden vært en fare for at fartøyet kunne skli ut, fortsatte han.

– Klokken 06 røk samtlige sikringer foran. Festepunktene i fjellet ga etter og vaierne røk. Da sank fartøyet ytterligere, og ligger nå på dypere vann, sa Mathisen.

På spørsmål om sikringsarbeidet har vært godt nok, svarte flaggkommandør Yngve Skoglund:

– Vaierne var sterke nok til å holde fregatten stabilt på det horisontale plan. Men her har vi en situasjon der fregatten ligger i en skråning.

Ekspert: – Uunngåelig

– Dette var uunngåelig og noe jeg regnet med kunne komme til å skje. Båten veier 5000 tonn. Det finnes ikke festepunkter, hverken om bord eller på land, som kan holde en slik vekt når båten er ustabil, sier skipsekspert Erik Tveten til Aftenposten.

Han har i 35 år hatt som jobb å vurdere skadeomfang på alt fra trålere, lasteskip og ulike offshoreinstallasjoner.

Ifølge Tveten er det ikke naturlig å kritisere Sjøforsvaret for måten de sikret fregatten på etter ulykken.

– Her er det rett og slett fysikkens lover som gjelder, sier han til avisen.

– Ufattelig trist

Sjef i Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, sa på pressekonferansen at det er for tidlig å si om fregatten i det hele tatt kan repareres.

– Jo mer vann som kommer inn i fartøyet, jo mer ødelagt vil det bli. Vårt mål har hele tiden vært å begrense skadene, i den grad det lar seg gjøre. Vi skal berge fregatten og frakte denne til Haakonsvern. Da først vil vi få oversikt over det totale skadeomfanget.

– Vi synes dette er ufattelig trist. Vi er først og fremst veldig glad for at det gikk bra med besetningen. Det er det viktigste. Men det er naturlig nok tungt for en marine å miste et skip som dette, sa han senere.

Alice Bratshaug

Skal granske ulykken

Sjøforsvaret har besluttet å gjennomføre en intern gransking av ulykken.

Beslutningen ble tatt i samråd med Havarikommisjonen, som allerede har startet sine selvstendige undersøkelser.

– Vi ønsker å komme til bunns i det som har skjedd, sa Stensønes.

Forsvaret har allerede etablert en undersøkelsesgruppe, ledet av en person med sjømilitær bakgrunn. Gruppen vil ta utgangspunkt i selve kollisjonen, og «jobbe seg bakover».

– Gruppen vil gå grundig gjennom alle relevante faktorer, sa han.

Ifølge Stensønes vil alle funn fra Sjøforsvarets interne undersøkelser bli gjort tilgjengelig for politi og Statens havarikommisjon.