I et åpent innlegg på Facebook deler Trond Strand en beskrivelse av hva som skjedde om bord på KNM «Helge Ingstad». Konens grandnevø skal ha vært menig på skipet.

«Fra konemors grandnevø ombord på KNM Helge Ingstad».

Slik innleder Trond Strand et Facebook-innlegg som ble publisert i dag. Han oppgir selv å ha vært orlogskaptein i Forsvaret i 28 år.

Strand gjengir en melding som konens grandnevø skal ha sendt henne.

Ørjan Deisz

– Revet bort

Slik lyder meldingen, som nevøen skal ha sendt:

– Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust. Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt meg.

– Jeg og de andre på lugaren min måtte stå helt på kanten av skroget for å ta sats opp til dekket over. Derifra måtte vi klatre inn i et lite hull over oss, for å komme på innsiden av skaden. I gangen finner jeg lommelykt og ledderman, tar det med meg.

– Jeg blir brakt til saniteten hvor jeg kjapt blir behandlet for mine skader. Når jeg var behandlet tar jeg hånd om de andre på sykestuen. Ikke lenge etter blir det slått «forlat fartøyet rulle». Alt etter det har dere vel allerede lest og hørt.

Vil ikke kommentere

BT har vært i kontakt med Strand, som ikke ønsker å kommentere Facebook-innlegget, som først ble omtalt på aldrimer.no.

Pressetalsperson i Sjøforsvaret, Torill Herland, vil ikke kommentere detaljene som er delt i innlegget. Hun gir følgende kommentar:

– Det er nok noen som har fått veldig sterke opplevelser av hendelsen, det er det ingen tvil om. De som har vært utsatt for dette opplever det veldig forskjellig.