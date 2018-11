SKULLE UT: Christoffer Thomsen, her med partifelle og samboer Marte Monstad, ble foreslått kastet som leder for Bergen Frp. FOTO: Eirik Brekke (Arkiv)

Vil fjerne Frp-leder

Flertallet på årsmøtet til Bergen Frp vil kaste sin egen leder, Christoffer Thomsen. Han nekter selv å gå av og viser til at han er valgt for to år.