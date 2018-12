Foreldre anklager utbygger for helseskadelige regelbrudd ved barnehage

BEKYMRET FOR BARNAS HELSE: Foreldre til barn i Espira Rå barnehage er sterkt kritiske til hvordan utbygger har gjennomført grunnarbeidene på nabotomten, der fem blokker med til sammen 222 leiligheter skal bygges. Fra v.: Elise Lønning (5), Sophie Augestad Reimers (5), Bjørn Augestad Reimers, Ingvild Augestad Reimers, Per Lønning (4), Elisabeth Lønning og Per Christian Lønning. FOTO: Rune Sævig