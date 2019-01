Flesland setter nye passasjerrekorder etter åpningen av ny terminal. Sjekk hvor bergenserne reiser!

Flesland har en vekst i antall passasjerer på 360.000 etter åpningen av ny terminal 17. august 2017.

– På innland passerte vi en milepæl i 2018 med Bergen – Oslo og over to millioner reisende på ett år. Dette er en av Europas mest trafikkerte strekninger. I fjor lå ruten på sjetteplass i Europa, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Fakta: STØRSTE INNLANDSRUTER 2018 Hit reiser flest passasjerer fra Bergen Oslo 2.028.215 Stavanger 528.190 Trondheim 377.444 Sandefjord Torp 156.374 Kristiansand 140.665 Ålesund 128.144 Tromsø 96.138 Kristiansund 52.787 Florø 50.456 Bodø 49.103

Størst vekst på utland

I 2018 passerte Bergen lufthavn 6,3 millioner passasjerer totalt. Dette er passasjerrekord på Flesland.

Etter åpning av ny terminal er veksten totalt på seks prosent. Veksten er størst på utland som ligger på 7,2 prosent.

Utenlandsrutene som har flest passasjerer er København, Amsterdam, London og Stockholm (se fakta).

Fakta: MEST POPULÆRE UTENLANDSRUTER 2018 Her er de 25 mest populære utenlandske reisemål fra Flesland (antall passasjerer): København 428.702 Amsterdam 355.958 London 209.743 Stockholm 145.264 Gdansk 99.025 Alicante 87.259 Paris 68.306 Reykjavik 58.019 Malaga 46.733 Berlin 45.791 Krakow 44.357 Aberdeen 42.779 Riga 41.836 Katowice 38.323 Praha 35.740 Helsinki 33.122 Kaunas 32.595 Warszawa 31.762 Szczecin 29.365 Gran Canaria 28.662 Barcelona 25.752 Budapest 25.360 New York Newbergh 22.185 Nice 20.625 Roma 19.159

USA mer tilgjengelig

– Generelt har vestlendingen en høy reisefrekvens på ferie- og fritidsreiser til storbyer i Europa – og byer som Paris, Reykjavik, Krakow, Berlin, Barcelona, Warszawa og Roma er populære. Den nye direkteruten til New York fra Bergen har også gjort USA mer tilgjengelig, sier Sverdrup.

I desember 2018 var det 10 prosent vekst i den internasjonale trafikken i forhold til fjoråret.

– Dette kan tyde på at mange har benyttet seg av de nye helårsrutene som er kommet med Air France by Joon til Paris, Finnair til Helsinki, Widerøe til Billund, Göteborg, München og Hamburg.

I 2019 er det foreløpig klart at Flesland får følgende nye ruter:

Alanya (SAS)

Edinburgh (Loganair)

London Luton (Wizz Air)

Milano (SAS)

Bruker større fly

Samtidig som antall passasjerer har økt med seks prosent etter at ny terminal åpnet, har antall flybevegelser gått ned med 0,9 prosent. Dette henger i stor grad sammen med større fly på høyt trafikkerte strekninger.

– Det store tilfanget av nye ruter henger sammen med bedre kapasitet på flyplassen, at Bergen står sterkt som reiselivsdestinasjon, at vestlendingen reiser mye ut i verden og er interessert i å fly direkte – samt at vi har et næringsliv med høy internasjonal profil som også reiser mye og ofte, sier Sverdrup.

Man kan i 2019 fly direkte til 49 internasjonale destinasjoner, 16 nasjonale destinasjoner – samt 15 charterdestinasjoner fra Bergen lufthavn.

Ifølge ferske tall fra Avinor er Norwegian nå det største flyselskapet på norske flyplasser over et helt kalenderår med totalt 20.519.345 passasjerer. Det er en vekst på 4,7 prosent. SAS hadde 20.280.810 passasjerer med en vekst på 1,4 prosent.

Gledelig for reiselivet

– God tilgjengelighet er avgjørende for at Bergen skal oppfattes som en attraktiv destinasjon. At passasjertrafikken på Flesland øker er selvsagt gledelig for reiselivet. Det betyr ikke bare at bergenserne reiser ut for å oppleve verden, det betyr også at verden kommer til Bergen, sier direktør i Bergen Reiselivslag, Anders Nyland.

Han peker på at økt trafikk betyr flere hotellgjester, flere restaurantbesøk og flere museumsgjester.

– Det er flott for de næringsdrivende i reiselivet. Men økt trafikk er også positivt for oss som bor i byen og regionen. Tilreisende gjester bidrar til at det er mulig å opprettholde tilbud av høy kvalitet som beboerne i Bergen og omegn også nyter godt av, sier Nyland.