Barna i Flaktveit barnehage unngår å ta buss uten setebelter. Det legger store begrensninger på bevegelsesfriheten, men barnas sikkerhet veier tyngre enn alle andre hensyn.

– Vi kommer oss ikke til Akvariet, til biblioteket, til aktiviteter i byen eller til kirken. Det er vårt ansvar dersom noe skulle skje. Derfor har vi innført denne praksisen, sier Margrethe Pedersen, pedagogisk konsulent og nestleder ved barnehagen øst i Åsane.

Praksisen har vart i rundt et halvt år. Den ble utløst av en sak i media, der en mor fra Fyllingsdalen reiste problemstillingen. Hun reagerte som mor på den risikoen busser uten setebelte utgjør for barnehagebarn på tur.

Risiko

– Det gjorde oss bevisste på problemstillingen. Flaktveitbussen til byen, eller til det sentrale Åsane, mangler setebelter. Vi ønsker ikke å utsette barna for den risikoen bussturen representerer, sier Pedersen, som ikke kjenner til andre barnehager med tilsvarende praksis.

Alice Bratshaug

Noen få utvalgte ganger har barnehagen innhentet samtykke fra foreldrene og reist på tur med barna til tross for sikkerhetsrisikoen. Men det er byråkratisk og tungvint og ikke noe man ønsker å praktisere. Å leie egen buss med belter er heller ikke aktuelt. Det har ikke barnehagen økonomi til.

– Heldigvis har vi fine områder vi kan nå til fots og bruke i nærmiljøet, men vi skulle gjerne hatt muligheten til å komme oss litt rundt, sier Pedersen.

Men da må altså bussoperatøren sørge for materiell som barnehagen mener er forsvarlig.

Full støtte

Pedersen sier at Flaktveit barnehage har full støtte fra foreldrene når det gjelder den praksisen de har innført. De synes det er kjedelig at barna opplever å bli avskåret fra mange aktiviteter som de ellers ville ha deltatt på, men også de setter naturligvis barnas sikkerhet først.

– Jeg synes det er kjempebra at barnehagen prioriterer sikkerheten til våre barn, og at de i stedet velger aktiviteter i nærområdet, sier Stig Refseth. Han er leder i foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved barnehagen og har selv to barn i Flaktveit barnehage.

Alice Bratshaug

Undrer seg over Skyss

Refseth undrer seg over hvorfor Skyss ikke kan montere setebelter i leddbussene sine, slik at Flaktveit-barna kan komme seg rundt på en enklere måte enn de gjør i dag.

– Bussene kjører i 80 km/t på motorvei. Er det virkelig så vanskelig for Skyss å montere setebelter i dem? spør Refseth.

Følger nasjonalt regelverk

Målfrid Vik Sønstabø er leder for avdeling trafikk i Skyss.

Hun forklarer på e-post at selskapet følger gjeldende nasjonalt regelverk for trafikksikkerhet.

Av de tre bussklassene som finnes i Norge, har klasse 2 og 3 setebelter. De brukes i hovedsak i ruteområdene i distriktet.

Bussklasse 1 er best egnet for bytrafikk. Den blir benyttet i de sentrale delene av Bergen og har enklere seter uten belter.

Disse bussene har dessuten flere ståplasser enn sitteplasser, for å gi plass til flere passasjerer, og for å gi mer effektiv av- og påstigning. I randsonene mellom distrikt og by vil busser både med og uten setebelter være i bruk.

– Mye dyrere å drive

Sønstabø forklarer videre i sin e-post at kollektivsystemet i byområdet er avhengig av at det kan driftes effektivt.

«Dersom alle reisende skal ha sitteplass med setebelte, vil det gjøre kollektivsystemet i byområdene mye dyrere å drive og betydelig mindre effektivt, fordi av – og påstigningen vil ta mye lengre tid enn den gjør i dag. Et effektivt kollektivsystem gir flere reisende og bidrar til å redusere tallet på biler på veiene, noe som i seg selv er med på å øke trafikksikkerheten for alle», skriver Sønstabø, som ikke kjenner til at det har vært ulykker med personskade som følge av manglende beltebruk innenfor deres område.

– Et paradoks

Fredag ettermiddag får BT noen utfyllende kommentarer fra Målfrid Vik Sønstabø.

– Jeg har forståelse for at det oppleves som et paradoks at en bussreisende kan bøtelegges for ikke å bruke setebelte, samtidig som en annen passasjer på den samme bussen tillates å stå, sier Skyss-lederen.

Sønstabø kjenner ikke til at andre barnehager har innført en praksis tilsvarende den ved Flaktveit barnehage.

For slappe forskrifter

Hun sier at spørsmålet om å montere setebelter i busser som mangler det, har vært reist politisk, men at svaret er det samme som nå. At Skyss følger gjeldende regelverk. Det foreligger med andre ord ingen planer om å utstyre alle busser med setebelter.

– Effektivitet burde ikke gå foran sikkerheten, sier Fau-leder Refseth. Han mener alle busser som kjører på motorvei i 80 km/t bør ha setebelter.

– Hvis det er slik at Skyss følger gjeldende forskrifter, så mener jeg at forskriftene ikke er strenge nok. Setebelter er helt vesentlig for sikkerheten på veiene. Alle busser burde ha det, sier Stig Refseth.