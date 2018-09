Men det er ingen overhengende fare for at Sotrabrua stenges.

– Mot kvelden skal det virkelig øke på.

Det sier Beathe Tveita, meteorolog i Storm Geo. Hun melder mye vind onsdag ettermiddag.

Tidlig på dagen vil det være liten til stiv kuling, før det drar seg til mot stiv eller sterk kuling på kvelden. Det vil si at man 20-tiden kan få mellom 15 og 20 sekundmeter vind i Bergen.

– Det vi måler er middelvind, altså gjennomsnittet av vinden som kommer i løpet av ti minutter. Det vil si at det kan komme kastevind som er enda sterkere, forteller Tveita.

Derfor vil vinden kunne nå hele 25 sekundmeter. I korte perioder, riktignok.

Det er likevel ikke nok til å ramme bergenstrafikken.

Flere medlemmer av BTs Facebookgruppe «Trafikkmeldinger på Vestlandet» har lurt på om Sotrabrua står i fare for å stenge. Svaret er «nei», ifølge Statens vegvesen.

Normalt må vinden være kraftigere enn 30 meter i sekundet før broen stenger, opplyser Jan Marøy, trafikkoperatør i Vegvesenet.

– Det kommer litt an på hvilken retning vinden tar. Hovedregelen er at politiet tilkalles hvis vinden øker til mer enn 25 meter i sekunder – målt over ett minutt, forteller han.

Slik kan vinden oppleves. Denne vindskalaen er hentet fra yr.no: