Tydelige skilt og doble kjettinger klarer ikke å holde turistene unna Nigardsbreen. Søndag skjedde den andre dødsulykken på fire år.

Søndag formiddag var Ivar Myklebust Longvastøl og konen på tur til Nigardsbreen som i Luster.

– Vi gikk fra parkeringsplassen og langs stranden til bremunnen. Der står det flere skilt som bør være umulig å misforstå. Det er vanskelig å unngå å se sperringene, sier Longvastøl.

Skiltene viser at du ikke skal gå for nær brekanten, at du kan skli og falle, at du kan bli tatt av en flodbølge og at du kan bli truffet direkte av en isblokk.

– Likevel var et flere titalls personer innenfor sperringene. Flere tok med seg ungene sine også, sier Longvastøl.

Rundt klokken 13.45 tok konen Siw Heggedal Longvastøl bildet som tydelig viser hvordan turistene har tatt seg forbi skiltene og de doble kjettingene for å komme nærmest mulig breen.

Isblokk løsnet

Om lag tre og en halv time senere, klokken 17. 10, fikk politiet melding om at en isblokk hadde løsnet fra Nigardsbreen, og at tre personer hadde havnet i vannet. To av dem, en kvinne og en mann, klarte å berge seg opp. Den tredje av de tre utenlandske turistene ble meldt savnet, og ble seinere funnet livløs i vannet.

Faren for at breen kunne kalve på ny, gjorde at redningsmannskapene ikke klarte å ta seg frem til mannen. Han ble hentet ut ved hjelp av et redningshelikopter. Gjenopplivningsforsøk ble satt i gang, men klokken 19.18 bekreftet politiet at mannen var erklært død.

Turfølget var ikke en del av en organisert tur med guide.

– Det virker på oss som om dette har vært en vennegjeng på tur, og alt tyder på at de har gått forbi sperringene ved breen, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Foreldrepar døde

For ganske nøyaktig fire år siden ble to tyske barn vitne til at begge foreldrene deres omkom da Nigardsbreen kalvet. Allerede dagen etter gikk turister i hopetall forbi sperringene for å komme nærmest mulig breen.

– Vi ser folk som gjør det hver eneste dag. Vi prøver å si fra, men jeg har rett og slett gitt opp, sa brefører Frank Optun Smedegård til BT den gang.

Før turistsesongen året etter kom det opp nye, tydeligere sperringer rundt breen, etter innspill om at de gamle kunne være mulige å misforstå.

De nye skiltene i gult, svart og hvitt har symboler som tydelig viser hvilke scenarioer man risikerer ved å trosse sperringene. De er kombinert med doble kjettinger i svart og gult.

Men også disse sperringene ble trosset av mange turister. Daværende lensmann Asle Karoliussen mente likevel at det var færre farlige situasjoner ved breen i 2015 enn året før.

Anne Rudsengen, Statens naturoppsyn

Bildene fra Nigardsbreen tidligere i dag viser tydelig at ikke alle respekterer sperringene.

Sjekket sperringene i forrige uke

Magne Knudsen er konstituert lensmann i distriktsenheten Sogn og var selv på ulykkesstedet i 2014.

– Jeg synes det er trasig å se at folk ikke respekterer sperringene etter det som har skjedd tidligere, sier han.

Forrige torsdag hadde en patrulje befaring ved breen for å sjekke at alle sperringene var i orden.

– Det var de. Det er en grunn til at disse sperringene blir satt opp, sier han.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt Helge Blindheim ppfordrer alle til å følge instruksene på skiltene.

– Det å trosse sperringene medfører en stor fare. Det er noe vi har sett tidligere, og det var noe vi fikk se i dag. Man har ingen garanti for når breen kalver. Det kan se pent og fredelig ut, men plutselig kan den slippe store isblokker, så det er en stor fare ved å trosse sperringene. Det er ikke for politiet sin del at advarslene er der, sier han, sier han.

– Dessverre velger turister å gå for seg selv

Jostein Bakke, professor ved institutt for geovitenskap, sier sensommeren er den farligste tiden å gå på breen.

– Nå har breen smeltet hele sommeren. Breportalen er blitt tynnere, og det er derfor viktig å holde avstand, sier han.

Det er daglig turer med brefører på Nigardsbreen.

– Men dessverre hender det ofte at turister velger å gå turer for seg selv. Det er vanskelig for dem forstå hvor farlig dette kan være. De vet gjerne lite om hvordan breer oppfører seg, sier Bakke.