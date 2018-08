Arbeider sier vannet steg i en rasende fart. – Det var helt sykt.

Tirsdag kveld, under et døgn før demningen brast, tok en turgåer bilde av Munkebotsvatnet.

Det er ingenting på bildene som tyder på at det var fare for at vannet skulle stige over breddene og til slutt føre til at demningen brast.

Heller ikke arbeiderne som jobbet med demningen så noe uvanlig da de kom på jobb onsdag morgen.

En av dem forteller til BT at dammen var halvfull da han kom på jobb om morgenen. Etter hvert som regnet øste ned, økte vannstanden i en rasende fart.

– Det var helt sykt. Da jeg dro fra jobb klokken 15 var det nesten fullt, sier Armando Abrahamsen.

– Iverksatte tiltak

Vannet begynte imidlertid å stige før onsdag. Allerede i helgen fikk kommunen melding fra entreprenøren som arbeider på demningene om at vannet hadde begynt å stige.

Ifølge kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke ble det iverksatt tiltak mandag morgen.

– Vi innførte tiltak for å få ned vannstanden. Tappekapasiteten ble økt, og vi laget et såkalt flomløp, for å få vannet kontrollert over demningen. sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

2211-tipser

Først onsdag ettermiddag var brannvesenet på plass med pumper.

– Det var først utover onsdagen vi så at tiltakene vi hadde satt i verk ikke var tilstrekkelige, sier Fagerbakke.

Rundt tre timer seinere, i 20-tiden onsdag kveld, brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvatnet.

Holder pressekonferanse

Fagerbakke sier at de aldri trodde demningen skulle briste. Hvorfor den gjorde det, er det for tidlig å si noe om.

– Demningen brast. Det skulle den ikke ha gjort. Demninger skal tåle nedbør. Nå skal vi finne ut hva som skjedde, sier hun.

Torsdag klokken 12 holder Bergen kommune og Vest politidistrikt pressekonferanse om hendelsen.