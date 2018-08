I FLERE HUNDRE ÅR: – Å dumpe all denne steinen i fjorden burde ikke vært et alternativ en gang, sier Vilja Helle Bøyum (til h.), leder for Hordaland Natur og Ungdom. Her, sammen med Sofia Frogoudakis fra Natur og Ungdom, står hun ved Osterøybrua og ser innover mot Sørfjorden og Veafjorden. FOTO: Jannica Luoto