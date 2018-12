Tross kommunalt fyrverkeri, er det fortsatt noen som satser på privat «Midnattsbombe» nyttårsaften.

29. desember er første salgsdag for fyrverkeri i Bergen. Ved et utsalgstelt på Wergeland står to selgere å speider etter kunder. Det er foreløpig ganske stille to dager før varene skal sendes til himmels.

– Jeg tror de fleste kjøper på nyttårsaften, sier Mathias Steffensen.

Det er andre året han selger for Cosmos, så han vet ikke om salget har gått opp eller ned etter at Bergen kommune i 2016 innførte totalforbud mot fyrverkeri på offentlig plass og nær trehusbebyggelse i byen.

I teltet på Wergeland ligger stabler av «Midtnattsbombe», «Golden Volcano» og «Happy Spring». Sistnevnte er mest populær blant de yngste, for her får man mye smell for pengene.

Ifølge selgerne er det ofte barna som minner foreldrene på at de må ta med vernebrillene som følger med på kjøpet.

Paul S. Amundsen

Kommunen + BT

Et par steinkast nedenfor Wergeland er Tony Wåg i ferd med å betale for en familiepakke og stjerneskudd i teltet til Festival fyrverkeri på Mindemyren.

Han passer også på å få med briller.

– Vi pleier å ha litt fyrverkeri på nyttårsaften. Det er mest for ungene, og litt for meg, sier Wåg med et smil.

Han bor på Minde og det er usikkert om han vil skimte fyrverkeriet Bergen kommune og Bergens Tidende sammen skal sende opp fra Vågen i år. Men på kommunens hjemmeside står det at det vil være synlig fra store deler av Bergen og nabokommunene.

Utenom forbudssonene er bruk av fyrverkeri bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Småbarnsfamilier har ofte en liten nyttårsseanse før klokken viser midnatt. Ifølge selgerne på Mindemyren kjøper foreldre alltid stjerneskudd. Og mødrene vil ha det enkelt, uten for mange lunter å tenne.

Blant bokser med «Pyro Pro», «Pokerface XL» og «Big Boy» er det også hørselvern til salgs. Og en «Trippel XXX» til 3500 kroner.

– Vi har solgt en slik hittil i dag, forteller selger Jan Erik Kronheim.

For forbud

En undersøkelse gjennomført av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) viser at over 60 prosent mener privat bruk av fyrverkeri bør forbys dersom kommunen står for offentlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften.

Men fortsatt sender nordmenn fyrverkeri for rundt 300 millioner kroner opp i luften nyttårsaften.

Hvert år meldes det om personer som har skadet seg under oppskyting av fyrverkeri. Etter at forbudet mot privat bruk av raketter med styrepinne ble innført 2008/2009 har antall ulykker gått ned, men politi og brannvesen oppfordrer fortsatt folk til å vise stor forsiktighet.

Fyrverkerivettregler

Her er brannvesenets råd for bruk av fyrverkeri:

1. Forbered fyrverkeriavbrenningen i god tid og finn et egnet sted til avfyring.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme.

6. Bruk beskyttelsesbriller.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på. Når du har tent lunten, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

9. Hold god avstand fra oppskytingen.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.