– Flammen sto en meter opp fra ovnen da jeg våknet, sier mannen.

Klokken 04.33 natt til søndag rykket brannvesenet ut til en bolig i Helleveien nord for Norges Handelshøyskole. En 78 år gammel mann hadde ringt inn og fortalt at det hadde begynt å brenne i en oljeovn.

– Den sto på soverommet der jeg sov. Jeg våknet av at det luktet røyk. Flammen sto en meter opp fra ovnen, sier mannen til BT søndag morgen.

Da hadde politiet hentet oljeovnen. De vil undersøke hvorfor det begynte å brenne.

– Hva gjorde du da du oppdaget brannen?

– Jeg hoppet opp av sengen, fant brannslukkingsapparatet og slukket.

Per Lindberg

– Var du redd?

– Redd, nei. Det var nå ikke så mye å være redd for, men det er ikke bra at sånt skjer. Det er jo mange som har slike ovner, sier 78-åringen.

– En kjempejobb

Han får skryt av Sigbjørn Villanger. Vaktkommandøren ved 110-sentralen sier det slik:

– Han gjorde en kjempejobb som klarte å slukke brannen helt på egen hånd. Mannskapene på stedet var imponert over innsatsen hans.

Hvorfor ovnen tok fyr er fortsatt uvisst. Det er dette politiet skal forsøke å finne ut.

Per Lindberg

– Svart olje på gulvet

Mannens soverom ligger i andre etasje i huset han bor i. Han er glad for at han var på rommet, slik at han oppdaget brannen.

Ifølge mannen var det mye svart olje på soveromsgulvet, men brannvesenet hjalp til med å rengjøre rommet for både olje og pulver fra apparatet.

– Mandag kommer det folk som skal ta resten. Brannvesenet var flinke og hjalp meg, skryter 78-åringen.

– Bør byttes etter fem år

Det har vært skrevet flere artikler om at oljeovner har tatt fyr.

Men seksjonsleder for boligbrannsikkerhet i Bergen brannvesen, Lars Hernebäck, sier at oljefylte radiatorer i utgangspunktet er trygge å bruke, hvis de blir brukt og behandlet riktig.

Selv byttet han nylig ut sine oljeovner med nye. Dette er hans råd: