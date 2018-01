Politiet har loggført 120 oppdrag.

Like før midnatt høljet regnet ned og kraftige vindkast feide over byen. Da klokken passerte tolv dempet regnet seg noe og ga publikum et etterlengtet pusterom.

Både politiet og brannvesenet meldte om en svært rolig nyttårsaften i timene før årsskiftet.

Truet med kniv

Men mandag morgen melder politiet at de har loggført hele 120 oppdrag etter midnatt frem til klokken 05.30.

– Den mest alvorlige, er en mann i 30-årene som truet flere personer med kniv utenfor Jacob All i Bergen sentrum. Han ble sint da han ble kastet ut, og trakk kniv. En person fikk et risp i hånden, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Politiet har avhørt flere vitner til hendelsen, som fant sted klokken 01.30.

– Mannen ble raskt overmannet av folk på stedet, og lagt i bakken. Mannen ble satt i arresten, sier Geitle.

ØRJAN DEISZ

Slagsmål i Fana

Ellers meldes det om en rekke små hendelser, som slåssing og festbråk. Mange fikk også pålegg om å fortalte sentrum. Totalt endte fem personer i arresten, en mann i Førde og tre menn og en kvinne i Bergen.

Kvinnen, som er i 20-årene, var beruset og laget bråk på Vågsallmenningen. Det var ikke mulig å roe henne med tilsnakk, og hun ble satt i arresten.

Klokken 02.50 ble politiet tilkalt til Salhus. En ungdom i slutten av tenårene hadde drukket for mye og var utagerende. Han roet seg heller ikke da politiet kom, og ble satt i arresten.

Klokken 01.00 rykket politiet ut til Grimseidvegen ved Fana stadion. En mann i begynnelsen av 20-årene som var bortvist fra stedet etter slagsmål, kom tilbake. Han havnet i nytt slagsmål. To personer skal ha blitt lettere skadet etter slagsmålene. Mannen ble satt i arresten.

– Det har vært travelt for politiet, men heldigvis har det ikke vært de store tingene. Jeg kjenner heller ikke til at noen er anmeldt for uvettig bruk av fyrverkeri i natt, sier Geitle.

Bål på terrassen

Brannvesenet melder også om en rolig natt. Enkelte utrykninger har det likevel vært:

I Søre Austmarka på Radøy kortsluttet et elektrisk apparat i en frisørsalong, noe som førte til røykutvikling. Tre personer oppsøkte legevakt etter å ha pustet inn røyk.

På Oasen varslet en vekter om at det var samlet svært mange ungdommer med store mengder fyrverkeri på et lite område. Politi og brannvesen rykket ut, men ungdommene var forduftet da mannskapene kom frem.

Litt etter klokken 23 måtte brannvesenet rykke ut for å slukke et bål på en terrasse i Michael Krohns gate. «IKKE rette plassen å tenne opp bål», skriver 110-sentralen på Twitter.

Ti minutter inn i det nye året kom det melding om en bilbrann i Dag Hammarskjølds vei i Fyllingsdalen.

– Det har gått veldig fint, heldigvis. Ingen store hendelser, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen mandag morgen.

PS: Selv om været ble ruskete på nyttårsaften, det langt bedre ut neste uke. Meteorologen utelukker ikke gløtt av sol.