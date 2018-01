Meteorologen advarer om en viss risiko for dårlig luft, men synes heller vi skal glede oss over utsiktene til strålende vintervær og godt skiføre.

– Endelig, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.

– Endelig ser det ut til at vi er på vei inn i en periode med stabilt vintervær. Til glede for oss som er glade i å gå på ski, legger vossingen til.

Fra søndag kveld har han ikke en eneste millimeter med nedbør å varsle om i sine prognoser, og prognosene går helt frem til søndag 14. januar.

Først: Påfyll av snø

Mindre begeistret blir ikke Selberg av utsiktene til påfyll av snø i løpet av lørdag kveld og første del av søndagen. Et lite lavtrykk er i ferd med å danne seg ved Island. Det bærer ikke med seg de store mengdene med nedbør, men tilstrekkelig til å fylle på såpass med snø at forholdene for skientusiastene blir tilnærmet perfekte.

Meteorologen sier at nedbøren fort kan komme til å falle som snø også i lavlandet, selv om varselet pr. i dag antyder plussgrader i helgen.

Når lavtrykket har passert, etterfølges det av et høytrykk som har bygget seg opp i Atlanteren. Ifølge Selberg kommer det til å legge seg godt til rette med senter over Sør-Sverige. Der vil det ligge og blokkere for en rekke lavtrykk som presser på fra vest.

Gunstig plassering

Plasseringen er interessant, ikke bare fordi den sikrer godt vær til hele Sør-Norge, men også fordi den sannsynligvis vil bidra til at vi her i Bergen vil bli tilgodesett med nok vind til at vi unngår den dårlige luften som kaldt og stabilt vintervær ellers ofte fører med seg.

– De nærmeste dagene er luften såpass ustabil at vi i verste fall får moderat luftkvalitet. I kommende uke er risikoen litt større for dårlig luftkvalitet, men fordi høytrykket ikke kommer til å ligge direkte over oss, er sjansen stor for at vi unngår kritisk dårlig luftkvalitet. Jeg synes uansett vi skal glede oss mer over utsiktene til flott vintervær, enn bekymre oss over mulig dårlig luftkvalitet, sier Lars Andreas Selberg.