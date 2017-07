En 20-år gammel mann står bak villmannskjøringen.

– Politiet har lagt ned en del innsats for å identifisere denne mannen. Nå blir saken avsluttet ved at han får et forelegg på 8000 kroner. Han mister også førerkortet i ni måneder, og må ta ny førerprøve når denne tiden er ute, sier politiadvokat Kjetil Linge Tomren ved Vest politidistrikt.

20-åringen har akseptert forelegget.

Nær-døden-opplevelse

– Å høre dette videoklippet igjen blir som å være i situasjonen på nytt. Det var en nær-døden-opplevelse vi gjerne skulle vært foruten, sier Terje Hopen.

I begynnelsen av januar 2017 skjedde nestenulykken mellom Bulken og Evanger på E16.

Voss lensmannskontor får mange meldinger om uvøren og ansvarsløs kjøring.

Lang etterforskning

– Henvendelser av dette slaget blir som regel registrert uten at vi har kapasitet til å lete etter synderen. I dette tilfellet var forbikjøringen så grov at vi av forebyggende hensyn valgte å bruke tid på å identifisere føreren bak villmannskjøringen, sier Robert Veseth ved Voss lensmannskontor.

Videoklippet som er tatt fra dashbordet til Hopen varer bare litt over et par sekunder, men opptaket viser en situasjon man sjelden ser uten at det blir tragisk utfall.

– Forferdelige sekunder

– Vi har ikke hatt lyst til å dele videoen før nå. Lyden hadde vi i utgangspunktet bedt om at ble tatt bort. Det blir veldig privat det som skjer i et slikt forferdelig øyeblikk, men av forebyggende hensyn syns vi det likevel blir riktig å la andre forstå hvor ille dette var, sier Hopen.

Klokken var like over 1330 mandag 2. januar da en lastebil kom i motsatt kjørefelt på vei mot Voss. Plutselig dukker en privatbil opp på utsiden av lastebilen i det samme feltet som Hopen og konen.

100 kilometer i timen

– Det var med et nødskrik at vi unngikk sammenstøt med denne bilen. Vi var på vei hjem til Bergen fra hytten på fjellet da en personbil kom mot oss i feil kjørefelt. Farten på stedet er 80 kilometer i timen, sier Hopen.

Han mener den møtende bilen må ha holdt mer enn 100 kilometer i timen.

– Jeg kjørte i 80 kilometer som var fartsgrensen, men klarte å bremse ned til 40 kilometer.

– Min kone skrek

– Det var helt uvirkelig. Vi var sikre på at vår siste time var kommet. Min kone skrek til. Selv får jeg ikke frem et ord. Jeg hadde jeg nok med å gjøre alt jeg kunne for å bremse ned. At dette går bra er vel det noen kaller englevakt, sier Hopen.

Etter hendelsen kjørte Hopen og konen inn til siden av veien og stoppet. Da kom reaksjonene. Hva skjedde egentlig? Hvor ble den andre bilen av? Hvordan var en slik passering mulig?

Mangel på respekt

– Vi måtte klype oss i armen og konstatere at vi var i live. Å møte en slik villmannskjører på veien er alles mareritt. Hvor lite som skilte oss fra døden er umulig å fastslå, men det dette har satt spor i oss.

– Nå håper vi at føreren av den andre bilen har tatt lærdom. Å sette andres liv i fare for å spare noen sekunder vitner om total mangel på respekt for medtrafikanter, sier Hopen.