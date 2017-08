Fikk beskjed om å skifte vinduer i vernet villa. Syv år senere er ingenting skjedd.

VILLA HARMONI: Villaen som i mange år fungerte som bolig for Hansa bryggerier, består i dag av flere utleieleiligheter. Da kommunen oppdaget at huseier satt inn plastvinduer i 2010, grep de inn og påla dem å skifte tilbake til trevinduer i den verneverdige villaen. Siden er huset solgt to ganger, men vinduene er fortsatt av plast. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen