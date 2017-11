Fødende over 40 år er mer enn tredoblet, og hver sjette fødsel skjer ved keisersnitt. Her er fem grafer som viser fødsler i dag.

Medisinsk fødselsregister er 50 år, og mye har endret seg. For 50 år siden var det ingen som ble født med prøverør, og inngrep ble gjort bare ved hver 20. fødsel.

Føder du i dag, får du en helt annen hjelp enn for 50 år siden. Og sjansene for at det går bra er mye større. Faktisk ender det bra i 99,6 prosent av alle fødsler her i landet.

Fem ulike fødeinstitusjoner

Da Medisinsk fødselsregister feiret 50 år denne uken, la de frem tallene som forteller mer enn ord. Da de ble etablert, var det blant annet for å ha et overvåkingssystem som blant annet skulle fange opp og forebygge trusler mot fosteret.

Den gangen fødte kvinnene i Bergen ved fem ulike fødeinstitusjoner. I dag har de ett valg: Kvinneklinikken på Haukeland.

I 1967 skjedde fødslene på i alt 182 fødeinstitusjoner her i landet. Etter det har det vært mange nedlegginger.

I 2016 kunne man føde ved langt færre steder: Til sammen 48 fødeinstitusjoner eksisterte.

«Ligg dokker sammen»

Fødselstallene i Bergen viste et lite oppsving nettopp det året Medisinsk fødselsregister ble etablert.

Grunnen var tegneren Audun Hetland som la denne velkjente replikken i ordfører Harry Hansens munn, til en tegning i BT i august 1966:

«Bergensere i alle aldre! Foren Eder! Ligg dokker sammen og gjorr nokke!"

Ni måneder etter dette, i mai 1967, så en faktisk en topp i antall fødte på 222 dette året, mot 200 i 1968 og 192 i 1969.

Tredobling av dem over 40

De fremlagte tallene viser også at gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende var 23,1 år i 1967. I 2016 var den 29 år. Dermed er mødrene i snitt seks år eldre.

Det er også blitt veldig mange flere som føder etter at de har fylt 40 år. Fødende som er 40 år og eldre er mer enn tredoblet de siste 50 årene: fra 157 til 512.

En stor del av dem som ser dagens lys er også unnfanget ved hjelp av assistert befruktning. Andelen har steget fra 0,01 prosent det første året, i 1984, til fire prosent i 2016. Da ble 2563 barn født etter assistert befruktning.

Færre dødfødte

Det har også vært en betydelig nedgang av barn som er dødfødte. I 1967 var andelen dødfødte i Norge 13,5 pr. 1000 fødte. Spesielt på midten av 1970-tallet skjedde det store forbedringer i svangerskapsomsorgen som gjorde at langt flere barn klarte seg.

I 2016 var dødfødtraten 3,5 per 1000 fødte. I fjor døde 213 barn etter 22. svangerskapsuke og frem til fødsel av. Det ble født 60047 barn i 2016.

Fødselsvekten til barn har holdt seg relativt stabil, men fødselsregisteret så en oppgang i perioden 1996–2004. Da hadde over fire prosent av alle nyfødte en vekt på 4500 gram eller mer, men nå er andelen på rundt tre prosent, slik den var tidligere.

Hva som var årsak til denne forbigående økningen vet man ikke sikkert. «Det har vært en hypotese at økt inntak av sukkerholdig drikke blant gravide kunne være en årsak», skriver Medisinsk fødselsregister.

Seks ganger flere inngrep

På samme tid blir det gjort langt flere inngrep ved fødsler.

Klipping, bruk av sugekopp eller tang og keisersnitt er noen av dem – og har nesten seksdoblet seg i femtiårsperioden.

I 1967 var andelen fødsler registrert med ulike inngrep 5,4 prosent, knapt 3600 fødsler.

I 2016 var den økt til 36,1 prosent, vel 21.000 fødsler.

I dag skjer én av seks fødsler ved keisersnitt, mot én av 50 fødsler for femti år siden.

Bruken av keisersnitt steg spesielt mye på 1970-tallet, men de siste årene har ikke andelen økt.

Kvinneklinikken på Haukeland ligger fortsatt litt lavere enn de andre universitetssykehusene når det gjelder bruk av keisersnitt hos førstegangsfødende.

Mor fra annet land

Fra 1997 har Medisinsk fødselsregister mange data om mors fødeland. De ser at stadig flere kvinner som får barn ved norske sykehus er født i et annet land.

I 1997 var 10,7 prosent av alle fødsler i Norge blant kvinner som selv ikke er født her i landet. I 2016 gjaldt dette 28,3 prosent av mødre ved alle fødsler i Norge.