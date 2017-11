Brannmannskap frå Askøy og Laksevåg har rykka ut og lokala er evakuert etter mistanke om propanlekkasje ved Bakarvågen.

Det blir arbeidd med å stoppe lekkasjen, melder politiet på Twitter.

– Vi vart tilkalla etter meldingar om propanlukt. Lekkasjen er ikkje målbar med det utstyret vi har, men det luktar litt. Dei har lokalisert lekkasjen til eit skap, seier vaktkommandør Arne Corneliussen i Bergen brannvesen.

Truleg stengjeventil

Han opplyser at det er snakk om bedrifta Trigger, i Bakarvågen.

Kl 14.49 melder brannvesenet på Twitter at situasjonen er under kontroll, og at det truleg er ein mindre lekkasje frå ein stengeventil.

ARNE EDVARDSEN

– Propan er veldig eksplosivt, og vi begynte med ei sikringssone på 300 meter rundt lokala. Denne blir nå redusert. Det heile ser ut til å vere ei mindre sak, seier Corneliussen.

Brann, politi og helse

Brannvesenet rykte ut med to bilar frå Laksevåg og tre frå Askøy. Det var tilsette ved bedrifta som varsla om lekkasjemistanken.

– Alle er evakuert frå bygningen. Ingen er skadd eller sendt til legevakt. Vi veit ikkje kor mykje propan som har lekka ut. Vi har mannskap inne i bygget nå. Tanken ligg bak, mot fjellet, seier politiets innsatsleiar på staden, Ole Marius Røttingen, til BT.

Både politi og ambulanser rykte ut med store mannskap.