Fagsjefen: – Vi er ikke ferdig med bølge to

Ikke før det er null nye smittede mange dager på rad, kan koronabølge to erklæres for over. Det mener medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Folk kan ikke slappe av. Smittevernreglene må følges, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen. Foto: Bård Bøe