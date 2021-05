Kraftig brann i leilighetsbygg på Manger

Seks personer er evakuert og én mann er sendt til legesjekk etter brannen i Radøyveien.

Alle nødetatene rykket ut til Manger i Alver kommune onsdag ettermiddag. På kort tid har brannen utviklet seg fra røykutvikling til at bygget er fullt overtent.

– Det står flammer gjennom taket. Vi har ikke kontroll på brannen, sier vaktkommandør Christer Skei i brannvesenet klokken 16.20.

Seks personer er evakuert og én mann er sendt med ambulanse for legesjekk,er evakuerte, melder politiet.

Den øverste etasjen er totaltskadet. Foto: Vegar Valde

– Ingen i bygget

Brannvesenet er sikre på at det ikke er personer i bygget.

– Det skal ikke være fare for liv. Alle er gjort rede for, sier vaktkommandør Christer Skei i brannvesenet.

Det er seks leiligheter i bygget, får BT opplyst på stedet.

– Den øverste etasjen er totaltskadet og det er røyk og vann-skader i etasjen under, sier Skei.

Det står flammer gjennom taket på leilighetsbygget i Radøyveien. Foto: Vegar Valde

– For farlig for røykdykkerne

Brannvesenet jobber nå med utvendig brannslukking. Røykdykkerne måtte trekke seg ut av bygningen.

– Det var for høy temperatur og for farlig for brannmannskapene, sier Skei.

Brannfolkene på stedet har fått bistand fra Åsane brannstasjonen med lift.

Klokken 17 har brannvesenet fremdeles ikke kontroll på brannen.

Frykter spredning til lager

I lagerbygget ved siden av lagres det båter og bobiler.

Brannvesenet har satt en tryggingssone på 150 meter og alle innenfor blir evakuert. I tilfelle brannen sprer seg, kan det være eksplosjonsfare.

– Gass og drivstoff er primærfaren i lagerbygningen. Vi har fjernet løs gass, men det er gass i bobiler som står parkert. Vi jobber med å få tak i eierne som kan flytte bilene ut, sier Skei.

Reddet bobiler

Klokken 17.45 jobber brannvesenet fortsatt med slukking. De jobber for å unngå at brannen sprer seg til industribygget ved siden av.

– Innsatsleder på stedet melder nå at de trolig klarer å begrense brannen til det aktuelle bygget, sier Skei.

Noen bobiler er hentet ut av lagerbygningen, mens omlag syv biler står igjen inne. Disse har verken brann- eller røykskader, ifølge politiet.

Alle nødetatene rykket ut. Foto: Vegar Valde