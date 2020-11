Sandra (18) får ikke jobbene hun søker på. Nå har hun funnet en egen løsning.

Sandra (18) får ikke jobb. På tre uker har hun likevel tjent tusenvis av kroner.

Sandra Helland (18) forteller at hun har søkt på flere deltidsstillinger det siste halve året, men ikke fått jobb. Foto: Jannica Luoto

For Helland begynte det med at hun gjorde oppgaver for bekjente. For tre uker siden slo tanken henne: det må være flere i Bergen som trenger hjelp. Hun skrev flere innlegg i Facebook-grupper for blant annet småjobber og hundepass, og på sin egen vegg. Hun beskrev seg selv og hva slags erfaring hun har. Hun fikk umiddelbart respons.