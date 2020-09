Podkast: – Alt me veit frå smittesporinga, tyder på at smitten kjem frå studentmiljøet

Bystyregruppa er kasta ut av Frp i Bergen, strilane får ikkje reise inn hit og kor bur eigentleg rikingane i Bergen? Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

Bergen har ikkje sett så høge smittetal sidan mars. Difor innførte byrådet nye og strengare tiltak denne veka.

Smittesituasjonen har sendt Jens Kihl, Anne Rokkan og Morten Myksvoll ut av studio og heim til heimekontoret denne veka. Derfrå diskuterer dei koronahandteringa til dei store utdanningsinstitusjonane i byen.

Denne veka vart to av dei tre Frpararne i bystyret ekskludert frå partiet, som ein del av den same krangelen som førte til at lokallaget vart lagt ned i fjor.

Morten Myksvoll prøver å samanfatte kva som har skjedd der, medan Jens Kihl har ei liste med ti andre litt rare ting som har skjedd i Framstegspartiet den siste tida.

Kihl lurar òg på om det framleis er Kalfaret ein må gå til for å finne rikingane i Bergen, i denne vekas «Å Vestland»-spalte.

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play.