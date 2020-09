24 anmeldt etter Sian-demonstrasjonen i Bergen

Syv personer over 18 år har fått forelegg etter Sian-demonstrasjonen i Bergen 22. august.

Dette er en av dem som ble pågrepet utenfor politihuset 22. august. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver politiet at de ikke har klart å identifisere personene som slo Sian-leder Lars Thorsen i hodet med stein og hoppet på ham da han lå nede.

Politiet har også gjennomgått appellene til Sian-medlemmene på Festplassen og vurdert om de var hatefulle og dermed straffbare.

Etterforsker en for hatefulle ytringer

«Etter grundige vurderinger har vi valgt å ikke iverksette etterforskning av de uttalelser som ble fremsatt i SIANs appeller.

Vi har imidlertid besluttet å iverksette etterforskning mot en annen som er mistenkt for hatefulle ytringer på Festplassen, som ikke ble uttalt i form av en appell. Saken er under etterforskning og vil bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse», heter det i pressemeldingen.

24 anmeldt

Syv personer over 18 år har fått forelegg på mellom 12.000 og 17.000.

– En av disse fikk forelegg for å ha hoppet på Thorsen. Det er opplyst at han ble slått med stein i hodet, men her har vi ikke klart å identifisere gjerningsmann, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

Han opplyser at politiet har bilde som viser at en person hoppet på Thorsen mens han lå nede, men politiet har ikke klart å finne vedkommende.

16 ungdommer under 18 år, 10 av dem under 15 år, blir fulgt opp med bekymringssamtaler.

Én person er fremdeles under etterforskning, mistenkt for hatefulle ytringer.

Politiet opplyser at totalt 21 personer ble innbragt under demonstrasjonen på Festplassen og utenfor politihuset i Bergen. Ytterligere tre personer ble identifisert på video og anmeldt. En av de som ble tatt inn ble ikke anmeldt.

Politiet har gjennomført avhør/bekymringssamtale med de fleste ungdommene. To samtaler gjenstår.

– Undervurderte mindreåriges engasjement

Politioverbetjent Monica Johannessen Mørk har hatt ansvar for ungdomskontakten etter demonstrasjonen. Hun forteller at mange av ungdommenes har opplevd at Sian krenket muslimer og at politiet lot Sian drive på med denne krenkingen.

– Det var en av flere grunner til at ungdommene ble sinte på politiet. At flere følte at vi tilrettela for denne krenkingen, sier hun.

Politioverbetjenten understreker at politiet var rett og slett var ikke forberedt på antallet mindreårige på Festplassen i august.

– Vi har undervurdert hvor politisk engasjerte mindreårige kan være. Det tror jeg vi bare kan erkjenne. Vi har også snakket med foreldre som ikke så dette komme og som ikke ante at barnet deres var på Festplassen, sier Mørk, og tilføyer:

– Jeg tror at dette med mindreårige vil se annerledes ut ved en ny Sian-demo i Bergen.

– Ny forståelse for ytringsfriheten

Både i politigarasjen, der ungdommene ble innbrakt, og i samtaler senere, har politiet fokusert på ytringsfrihet og politiets rolle.

– Vi erfarer at ungdommene lytter og har nå fått en helt annen forståelse av hva ytringsfrihet er, sier Mørk, og tilføyer:

– Vi kommer nå til å bruke mer tid på å snakke med ungdom om ytringsfrihet og politiets rolle. Vi har kanskje undervurdert den biten tidligere.

I etterkant av hendelsen på Festplassen har politiet vært bekymret for et tillitstap blant ungdom. Mange ungdommer kommenterte både i media og på nettpatruljens nettsider at de hadde mistet tillit til politiet. Politiet har derfor oppsøkt ungdommene på deres møtearenaer for å skape relasjoner til dem.

– Vår erfaring er at mye av dette tillitstapet nå er gjenvunnet. Vi har opplevd denne kontakten med ungdommen som kjempepositiv. Her har vi fått drahjelp av skoler og ungdomsklubber og andre samfunnsaktører, sier Mørk.