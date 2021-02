Disse vaksinestasjonene åpner i Bergen

Se når de ulike aldersgruppene er ventet å få vaksinen.

Arna helseheim, Åsanehallen, Sandslihallen og Vadmyrahallen skal være klare som vaksinestasjoner i løpet av de kommende ukene. Foto: Tor Høvik / Geir Martin Strande

Totalt syv vaksinestasjoner er planlagt å åpne i løpet av de kommende ukene i Bergen.

16. februar åpnet den første kommunale vaksinasjonsstasjonen i Bergen som er etablert for massevaksinering. Ved full kapasitet kan 700 personer vaksineres i løpet av én dag i Sentralbadet.

Nå gjøres seks nye stasjoner klare.

Disse stedene får vaksineringssenter

Sentralbadet: åpnet

Arna helseheim, underetasjen: åpner cirka 15. mars

Åsanehallen: åpner 2. mars

Fana legevakt: åpner i starten av mars.

Vadmyrahallen: åpner i midten av mars.

Bergenshallen: åpner i midten av april.

Sandslihallen: skal rigges og skal brukes ved eventuelt ved behov.

– Dosene deles ut umiddelbart

Helsebyråd Beate Husa understreker at vaksinasjonsstasjonene skal åpnes så sant kommunen får tildelt nok vaksinedoser fra Folkehelseinstituttet.

– Det må være hensiktsmessig å ha drift i lokalet, og det krever en god tilgang på vaksinedoser. Det skal være en lege til stede på hver stasjon som har hovedansvar for stasjonen. Noen funksjoner er det knapphet på, så det er viktig å utnytte ressursene våre klokt, sier Husa.

Helsebyråden understreker at alle vaksinedoser blir delt ut umiddelbart etter at kommunen får dem.

– Det er ikke slik at vi sitter på et lager med doser.

– Vaksinerer risikopasienter i april

Alle sykehjemsbeboere har nå fått både første og andre dose av vaksinen. Alle i aldersgruppen 85 pluss har fått den første vaksinedosen, og i stor grad den andre dosen.

Helsebyråd Husa opplyser at man regner med at personer mellom 80 og 84 år har fått sin andre dose i uke 13.

– Så vil vi, så sant vi får vaksinene vi er forespeilet, starte med aldersgruppen 75–79 i uke 10 og aldersgruppen 70–74 i uke 11.

I slutten av april skal man etter planen starte å vaksinere aldersgruppen 65–69.

I uke 17 planlegges det også for å vaksinere såkalte høyrisikopasienter mellom 18 og 64 år, ifølge kommunen.

Kjell Kartveit var blant de første som ble vaksinert på Sentralbadet. Helsebyråd Beate Husa ønsket 86-åringen lykke til. Foto: Eirik Brekke

Åpner digital timebok

Helsebyråd Husa sier man pr. i dag ikke vet nok om vaksinetilgangen til at man kan estimere når yngre som ikke er i risikogruppen kan vaksineres.

Husa opplyser imidlertid at det vil åpnes en digital timebok.

– Først var det sykehjemsbeboere som ble vaksinert, da hadde man god oversikt over hvem som hadde fått vaksinen, sier Husa.

Deretter var det fastlegene som kartla de eldste som ble vaksinert, men etter hvert som vaksinen blir tilgjengelig for alle, vil en timebok bli tilgjengelig på nett, opplyser Husa.

– Det vil fungere slik at folk skal registrere seg i en digital timebok. For dem som ikke kan eller vil bruke den digitale løsningen, er det mulig å bestille time via koronatelefonen, sier helsebyråden.