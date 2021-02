Det spøker for snøen i fjellet, men meteorologen har ett lyspunkt

Mildvær har tært hard på snøen i fjellet. Skidestinasjonene melder om varierende forhold i løypene.

Voss resort melder om faste kunstsnøløyper. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Været de første dagene i vinterferien ser grått ut, men uten spesielt mye nedbør. Dette gjelder stort sett for hele Hordaland, sier vakthavende meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

– Fra onsdag kveld får vi et tydelig væromslag med en kaldere værtype og en god del sol torsdag og fredag, sier hun.

Tidligere i uken håpet flere løypetråkkere og skitrekk på snøfall for å bedre løypeforholdene, men så langt har ikke været innfridd helt. Og det ser altså ikke så lyst ut for dem som håper på mer snø i dagene som kommer heller.

– Forholdene er helt uvanlige, jeg kan ikke huske sist gang det var slik. Vi trenger virkelig noen kuldegrader, sier John Ivar Norheim i Myrkdalen Fjellheiser fredag formiddag.

John Ivar Norheim krysser fingrene for noen minusgrader i Myrkdalen. Her ved en annen anledning. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

En god del åpent

Han påpeker at det fortsatt kan bli bra forhold ut over ferien, men at det har vært vanskelig vær så langt.

Foreløpig har de åpent alt i anlegget utenom én stolheis, og er sikre på at de ikke skal måtte stenge mer enn dette.

– Vi gjør alt vi kan, fastslår Norheim.

– Sannsynlig med regn

Om det kommer litt nedbør de første dagene i vinterferien, vil det sannsynligvis bli som regn.

– Det blir ikke mye nedbør, og temperaturen vil nok ligge rett over og noen grader på pluss-siden, for eksempel på Jonshøgdi på Kvamskogen, sier Anne-Mette Olsen.

Det er lite snø i høyden i Eikedalen. Det var det også 2019 da dette bildet ble tatt. Foto: Tor Høvik

Bare barn i Eikedalen

Eikedalen skisenter melder søndag om lettskyet vær, svak vind og to grader.

Der har det regnet mye den siste uken, og senteret skriver på sine nettsider at dette har gått utover løyper og heistraseer.

Det er de øvre delene av anlegget som er hardest rammet av mildværet.

Inntil videre blir det ikke mulig å ha drift i Tvillingtrekkene eller i Fjellheisen.

– Vi holder nå på å jobbe i Setertrekket, og åpner her søndag.

Dette betyr at vi står igjen med barneområdet, med Veraheisen og Tobiasheisen.

Her er det fremdeles god snødekning, og det blir åpent her hele vinterferien. Så snart det kommer kuldegrader, vil vi prøve å få drift på en av heisene i Tvillingtrekkene og Bergensløypen, skriver skisenteret.

Kunstsnø og faste løyper

Furedalen alpin skriver at veldig mye snø er smeltet bort i mildværet den siste uken. Men at de fortsatt greier å holde alle heisene åpne.

Voss resort melder om en minusgrad, lettskyet vær og vindstille søndag. Der er alle heiser er i drift unntatt Hanguren og Horgaletten.

– Alle løyper med kunstsnø har holdt seg godt og er faste og fine på formiddagen, skriver de.

Røldal skisenter melder søndag om tre minusgrader, over en meter snø og åpne løyper.

– Kanskje snø neste helg

Etter perioden med pent og kaldere vær torsdag og fredag varsler meteorologen nedbør igjen til helgen.

– Da får vi igjen en betydelig temperaturøkning på nettene, men med litt kaldere dagtemperaturer en i begynnelsen av ferien skulle det være gode muligheter for nedbør som snø i fjellet, sier Olsen.

