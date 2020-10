Heftig vind på Vestlandet

Vinden herjer Vestlandet, men politiet har foreløpig få oppdrag som er relatert til uværet.

Foto: Meteorologisk institutt

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det blåser kraftig en del steder på Vestlandet, med en varslet vindstyrke på opptil 33 meter i sekundet i kastene. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel.

– Vi har fått melding om noen takplater ved Ortun i Fyllingsdalen som kan være blåst av, men det er usikkert om de stammer fra taket eller en henger, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.

Klokken 22 melder brannvesenet at de har rykket ut til Osøyro, der et tre skal være blåst ned og muligens truffet en båt.

Bekymret for stillas

Politiet har også fått noen telefoner fra folk som er bekymret for stillas og presenninger som blafrer faretruende i vinden.

Klokken 21 blåste det 18,8 sekundmeter på Sotrabrua.

Vegtrafikksentralen sier at trafikanter bør være oppmerksomme på vinden, særlig hvis man skal over broer.

– Foreløpig har vi hatt noen trær og skilt som har blåst over ende. Det har raskt blitt ordnet opp i. Ellers følger vi med, særlig på broene, sier Jørgen Bødtker ved Vegtrafikksentralen.

Broene spesielt utsatt

Han forteller at det hittil er rapportert om mest vind i Rogaland og nord i Vestland, men at både Sotrabrua og Askøybrua kan bli utsatt ved sterke vindkast.

– Dersom man for eksempel har en skiboks på taket eller annet som har stort vindfang, kan det være verdt å tenke over det, sier Bødtker.

Meteorologisk institutt har sendt ut såkalt gult varsel for Vestlandet sør for Stad fra sent lørdag ettermiddag til søndag morgen. Det ventes sør- og sørøstlig sterk kuling, kan hende full storm på kysten. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27–33 meter pr. sekund.

Riksvei 55 over Sognefjellet ble lørdag stengt på grunn av uvær, og blir ikke åpnet før tidligst klokken 12 søndag.