Hjelper folk ut fra Osa med båt

– Veistengninger og ras er etter hvert blitt en vane for oss, sier bonde Kjartan Steine i Osa.

Skredet på veien mellom Osa og Ulvik ble meldt klokken 09.30 i dag, og stenger veien for all trafikk. Foto: Dagfinn Sygnestveit

Søndag morgen gikk en nytt skred på den utsatte veien mellom Ulvik og Osa i Hardanger. Det betyr at fylkesvei 5374, som er den eneste veien inn til bygden med 30–40 mennesker, er stengt.

Mandag skal geolog undersøke området, før veien kan ryddes. Når det kan skje, er foreløpig usikkert.

Setter inn passasjerbåt

Skredet er 20–30 meter bredt og stenger for all trafikk.

Bygden Osa ligger i enden av Osafjorden, omtrent åtte kilometer nordøst for sentrum av Ulvik.

Mange som bor i Osa er avhengig av veien for å komme til jobb eller på skole. Ulvik kommune setter nå inn en passasjerbåt som kan frakte folk ut.

Bonde Kjartan Steine har sitt arbeid i Osa, og er mer bekymret for dem som er avhengig av å pendle ut av bygden og til skole og jobb. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) i Ulvik jobbet søndag formiddag med å finne løsninger.

– Nå søndag ettermiddag sender vi den første båten inn til Osa. En gruppe jegere dro inn bare en halvtime før raset gikk. De må nå komme seg hjem igjen. Bilene deres må stå igjen, sier Thorbjørnsen.

– Fryktelig bratt

Mandag morgen sendes ny båt inn for å hente folk til skole og jobb.

– I tillegg arbeider vi nå for å håndtere situasjonen for dem som trenger hjemmehjelp og har behov for annen kommunal hjelp, sier Thorbjørnsen.

De siste årene har det gått flere skred på strekningen, og de siste månedene har Mesta drevet et omfattende rassikringsarbeid i området.

– Terrenget er fryktelig bratt. Det er ikke mulig å rassikre absolutt. Men det er et viktig arbeid som nå gjøres for at veien skal bli tryggere, sier Thorbjørnsen.

De siste årene har det gått flere skred på strekningen. Foto: Dagfinn Sygnestveit

– Er blitt en vane

Bonde Kjartan Steine bor i et av de første husene man kommer til i Osa. Han har arbeid på gården, og ikke behov for å dra til Ulvik mandag.

– Men for dem som er avhengig av å pendle er det vanskelig. Og det er slett ikke første gangen ras stenger veien, sier Steine.

– Er du selv redd for å bruke veien ut til Ulvik?

– Nei, egentlig ikke. Det er jo en utsatt strekning, spesielt når det er mye nedbør. Å leve med farene er blitt en vane, sier Steine.