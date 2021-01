Mye snø og vind i fjellet, meteorologen ber folk passe på

Onsdag ettermiddag er det kolonnekjøring i fjellet, men store deler av Vestland slipper billigere unna stormen.

Kartet viser hvordan uværet spesielt treffer indre strøk av Vestland. Kart: Meteorologene

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Uvær og kraftige lavtrykk preger landet både i nord og sør. Onsdag melder Vegtrafikksentralen om kolonnekjøring på Hardangervidda og Vikafjell, og helt stengt over Haukeli resten av dagen.

– Egentlig var utsiktene at denne uken skulle bli rolig, men akkurat nå er det mye som skjer værmessig. Et forholdsvis kraftig lavtrykk kommer krypende fra sørvest mot Vestland onsdag, forklarer vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Onsdag ettermiddag opplyser vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walle at det er mer storm lenger sør, men at man kan forvente noen trafikale problemer på fjellovergangene i Sør-Norge de neste dagene.

– Samtidig er det store lokale variasjoner, påpeker han.

– Pass på i trafikken

Torsdag blir det vind med stormstyrke lenger sør i landet, mens bergensområdet slipper billigere unna det samme lavtrykket.

– I indre strøk av regionen kan vi få liten til stiv kuling. Nedbørsmessig får vi nok en god del regn i lavlandet ut mot kysten, mens dette trolig kommer som snø lenger inn i landet, sier meteorolog Hassel.

Fra begynnelsen på helgen vil det komme et godt påfyll med snø på høyere punkt innover i fylket, slik som Kvamskogen.

– Fra fredag ettermiddag er det muligheter for 30 til 40 centimeter snø på ett døgn, så hyttereisende bør være forberedt på mye tung snø og passe på i trafikken, er rådet fra meteorologen.

Til helgen kan Kvamskogen få et kraftig påfyll med tung nysnø. Foto: Ørjan Deisz

Usikkert kommende uke

Hassel understreker at prognosene over helgen er svært usikre, men at ett generelt trekk kanskje peker seg ut:

– Det kan være at vi får en kaldere uke i hele regionen neste uke, der vi kan få mer snø og glattis.