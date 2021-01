Redningsteam fra Bergen til Gjerdrum

Fem spesialtrente brannmenn reiser fra Bergen til Gjerdrum lørdag kveld for å bidra i søket i skredområdet.

Fortsatt er syv personer savnet etter leirskredet på Ask i Gjerdrum. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er et såkalt usar-team (Urban Search and Rescue) fra Bergen som skal bidra i søket i skredområdet. Det bekrefter brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen overfor BT lørdag kveld.

Teamet er spesialtrente for alle typer spesialredning.

Linde sier at de har vært i dialog med Gjerdrum i flere dager.

– De tok kontakt med oss på lille nyttårsaften for å høre om vi hadde anledning til å bidra. Frem til nå har ikke det vært nødvendig, men lørdag formiddag tok de kontakt. De ønsker mannskap som har kompetanse til å gå inn i skred. Det har vi her i Bergen, sier Linde.

I Bergen er det totalt fire vaktlag med totalt 24 personer som har denne spesialkompetansen. Foreløpig er det bare ett team som reiser.

Fakta Leirskredet i Gjerdrum Politiet får melding om leirskredet på Ask i Gjerdrum like før klokken 3.59 natt til onsdag 30. januar.

Ti skadde personer blir tatt hånd om etter skredet, én av dem blir betegnet som alvorlig skadd.

Onsdag ettermiddag opplyser politiet at 26 personer ikke er gjort rede for etter skredet. Tallet reduseres flere ganger gjennom dagen, og onsdag kveld får ti personer status som savnet.

Den omfattende redningsaksjonen pågår for fullt, men ingen av de savnede blir funnet i løpet av torsdagen.

Fredag ettermiddag blir en person funnet omkommet i skredmassene. Vedkommende er ennå ikke identifisert.

Lørdag pågår redningsaksjonen med full styrke. Politiet sier de fortsatt leter etter overlevende.

Litt før klokken 14 lørdag opplyser politiet at enda en person er funnet omkommet i skredområdet.

Like etter klokken 17 lørdag har redningsmannskapet gjort funn av en tredje omkommet person. Kilde: NTB Les mer

– Mannskapene er spesialtrente for alle typer tauredningsoppdrag og all type spesialredning. De øver på dette ukentlig, forteller Linde.

Skal inn i skredområdet søndag

Han har fått informasjon om at teamet skal inn i skredområdet søndag formiddag.

Det er Tore Vetaas som skal lede brannvesens usar-redningsgruppe.

Linde påpeker at det er svært viktig med tilstrekkelig mannskap som kan rullere på det omfattende redningsarbeidet.

– Du må hele tiden være topp konsentrert. Dette er veldig risikofylt og krevende arbeid.

Brannsjefen sier at foreløpig kjenner ikke teamet noe mer til redningsaksjonen enn det de har sett i mediene.

Brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen. Foto: Marita Aarekol

– De får nok en omfattende brifing der borte. Mannskapet er godt trent til å takle slike situasjoner.

Det er 110-sentralen øst som koordinerer behovet for brannmannskaper i redningsaksjonen.

Tre usar-team i skredområdet

Tre såkalte usar-team jobbet i skredområdet i Gjerdrum lørdag for å lete etter savnede.

– Redningsaksjonen pågår for fullt. Per nå er det tre ulike usar-team som jobber inne i rasområdet, samt hundeekvipasjer. Det er usar-team både fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike samt hundeekvipasjer fra Oslo politidistrikt som nå er inne i rasområdet, sa Alkvist på pressekonferansen lørdag formiddag.

Helseressurser er også på plass.

Tidligere lørdag ble det klart at det svenske usar-teamet som har vært i Gjerdrum, reiser tilbake til Sverige etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt beskjed om at de foreløpig har tilstrekkelig med ressurser, ifølge NTB.

Har undersøkt biler i skredet

Søkene lørdag gjøres ifølge Alkvist etter sannsynlighetsberegninger for hvor det kan ventes å være personer.

– Man har blant annet klart å ta seg inn til et par biler som er blitt undersøkt.

Alkvist la til at det fortsatt vurderes å ta i bruk Forsvarets brolegger, et spesialkjøretøy, i området.