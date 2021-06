Gressbrann på Sotra sprer seg raskt. Hus evakuert.

– Vi snakker om et par hundre kvadratmeter og det sprer seg rimelig fort.

Her nærmer røyken seg bebyggelsen. Foto: Synnøve Nyheim / Vestnytt

Brannenhetene er på plass ved en gress- og markbrann på Kolltveit i Øygarden.

– Vi snakker om et par hundre kvadratmeter, og det sprer seg rimelig fort. Vi har ikke kontroll eller oversikt, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen.

Det er rekkehus og boliger i området. Drotningsvik sier at de har delvis kontroll på spredning mot bebyggelser, men at det fortsatt er fare for at brannen kan spre seg dit.

– Vi har nettopp bestilt skogbrannhelikopter som sendes mot Øygarden.

Brannen sprer seg mot en hytte og videre oppover Spjeldfjellet.

– Der har vi ikke kontroll, sier Drotningsvik.

Brannvesenet sender nå mannskaper opp til hytten for å sjekke om det er personer inne.

Slik ser brannen ut på avstand. Foto: Vidar Steffensen

Foto: 2211-tipser.

Brannvesenet vet ikke hvordan brannen har startet, men den skal ha startet i nærheten av en snuplass ved boligene.

Politiet er også på plass.

– Politiet har startet evakuering av rekkehus i området, samt en gård hvor det skal bo to personer og dyr, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

Klokken 13 sier hun at naboer i området er oppfordret til å holde dører og vinduer lukket på grunn av røyk.

– Politiet sin oppgave er å evakuere beboere i området. Det gjelder en gård, noen rekkehus og muligens en hytte oppi terrenget, sier Mjelde.

Hun sier at situasjonen er uoversiktlig.

– Det er tørt i terrenget etter en lang periode med lite nedbør. I tillegg er det en del vind. Det gjør situasjonen utfordrende, sier Mjelde.

