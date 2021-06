Gressbrann på Sotra sprer seg raskt. Brannvesenet har ikke kontroll.

– Vinden snudde rett mot oss. Da var jeg redd for hvor dette skulle ta veien, sier en av de evakuerte.

Slik ser brannen ut på avstand. Foto: Torgeir Hultstrand

Det pågår en stor gress- og markbrann på Kolltveit i Øygarden. Alle nødetater er på plass, og torsdag ettermiddag er et brannhelikopter på stedet. Et helikopter nummer to er på vei.

Røyk fra brannen er synlig fra store deler av Bergen. Over 2000 kunder har mistet strømmen som følge av brannen.

– Vi har en stor skogbrann som ikke er under kontroll. Den sprer seg i nordlig retning, sier politiets innsatsleder Casper Kaland klokken 14.40.

Innsatsleder i brannvesenet, Jarl Hestad, sier at de har dannet seg et godt bilde av hvor det brenner, og hvor brannen er på vei.

De vil vurdere ytterligere evakuering av naboer.

– Brannen er ennå ikke helt under kontroll, sier Hestad.

Det brenner godt i terrenget. Foto: Tuva Åserud

Kan ta flere dager

– Høyspentledninger og noen små gårdsbruk og hytter har vært truet. Heldigvis har vi klart å verne alle bygg. Det er fortsatt stor brann i utmark, og vi venter at det kan spre seg ytterligere, sier innsatslederen.

Det vil ta tid å få slukket brannen, sier Hestad.

– Vi kommer til å være her utover natten og morgentimene. Kanskje i flere dager, sier Hestad.

Utmark og skog er svidd av. Brannen sprer seg mest i høyden på grunn av tørrere vegetasjon.

– Det sprer seg rimelig fort. Vi har ikke kontroll eller oversikt, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen tidligere torsdag.

Fryktet at gården skulle ryke

Thomas Skjerping måtte evakuere fra gården like ved brannstedet. Foto: Privat

Thomas Skjerping er evakuert fra gården sin, ikke langt fra området der brannen startet. Han fryktet først at hele gården skulle ryke.

– Vinden snudde rett mot oss. Da var jeg redd for hvor dette skulle ta veien. Jeg hadde min mor på 73 år på besøk, så det å springe rett ut i marken ville ikke vært så lett.

Han forteller at brannvesenet kom og at de ser ut til å ha kontroll på gården.

– De har god kontroll der oppe nå. Brannen er kommet langt vestover mot Sekkingstad og Eide, sier Skjerping klokken 14.10.

Bistand fra helikopter

Skogbrannhelikopter er ved 14.20-tiden på plass i Øygarden. Innsatsleder Jarl Hestad sier at de kunne fått et helikopter på plass tidligere, men at de ønsket seg et spesifikt skogbrannhelikopter.

– Vi valgte å bruke det helikopteret som er mest benyttet på denne tiden av året. Da får vi inn en god ressurs som vi kan jobbe godt og effektivt sammen med, sier Hestad.

Brannen er ikke langt fra bebyggelse. Foto: Tuva Åserud

Senere torsdag kommer enda et helikopter for å bistå.

– Et helikoppter nummer to er på vei. Etter en runde rundt feltet, fant piloten ut at dette var for stort, og ville ha et til, forteller Ronald Drotningsvik ved 15.30-tiden.

– Et helikopter nummer to vil bety veldig mye, så sant de har mannskaper til å gå over terrenget og slukke glørne etterpå, sier han.

Fem-seks meter i sekundet

Ifølge Drotningsvik sprer brannen seg omtrent fem-seks meter i sekundet.

– Det er ikke langt fra bebyggelse nå, ved glattkjøringsbanen på Sekkingstad. Vi har ressurser der borte som står og følger med, sier Drotningsvik.

Også Sivilforsvaret og Forsvaret skal bistå. Det kommer en bil med åtte personer fra Haakonsvern, fortalte vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen klokken 13.40.

– Vi har fortsatt ikke kontroll på brannen. Helikopter er 20 minutter unna, og det vil hjelpe veldig når det kommer i forhold til slukking. Det er ulendt terreng, sa Drotningsvik før helikopteret ankom.

Brannmannskaper er på plass på fjellet og følger med på hvilken retning brannen sprer seg.

Folk oppfordres til å ikke gå tur i området ved Fjæreide, mot Kårtveit/Eide, skriver Øygarden kommune i en pressemelding.

Den kommunale kriseledelsen er kalt inn til møte.

Uviss brannårsak

Brannmannskapa slukker fra flere kanter. Foto: Synnøve Nyheim / Vestnytt

Brannvesenet vet ikke hvordan brannen har startet, men den skal ha startet i nærheten av en snuplass ved boligene.

Alle nødetatene er på plass.

– Politiet har startet evakuering av rekkehus i området, samt en gård hvor det skal bo to personer og dyr, sa operasjonsleder Stine Mjelde tidligere torsdag.

Nødetatene på plass. Foto: Tuva Åserud

– Steng vinduer og dører

Klokken 13 sier Mjelde at naboer i området oppfordres til å holde dører og vinduer lukket på grunn av røyk.

– Politiet sin oppgave er å evakuere beboere i området. Det gjelder en gård, noen rekkehus og muligens en hytte oppi terrenget, sa Mjelde.

Hun sa at situasjonen er uoversiktlig.

– Det er tørt i terrenget etter en lang periode med lite nedbør. I tillegg er det en del vind. Det gjør situasjonen utfordrende, sa Mjelde.

Tykk røyk velter opp fra brannstedet. Foto: Tuva Åserud

Det er foreløpig ikke meldt om personskader. Ambulanse er på stedet.

2000 har mistet strømmen

2082 strømkunder har mistet strømmen på Sotra torsdag ettermiddag.

BKK har selv besluttet å koble ut strømmen, slik at brannvesenet kan drive slukningsarbeidet på en trygg måte. Det forteller pressevakt Anne Mette Tuvin.

– Strømmen vil være avkoblet fram til brannvesenet får kontroll, sier pressevakten klokken 14.

Tuvin legger til at det er en risiko for at BKKs anlegg kan bli rammet av brannen.

– Vi har folk som er ute på stedet og vurderer situasjonen fortløpende. De har med utstyr til å reparere anlegget raskt dersom det blir rammet, sier hun.

Knappskog skole og Knappsko barnehage er stengt som følge av strømbruddet. Foreldre har blitt bedt om å hente barna og elevene, opplyser Øygarden kommune i en pressemelding.

Audun Christoffer Adolfson bor i nabolaget i nærheten av brannen. Han er ikke blant de evakuerte.

– Det begynte med at vi sto på terassen og hørte noen sirener. Så så vi en røyksøyle gå opp. Nå kommer vinden fra vest og blåser litt vekk fra oss, men man ser at halve himmelen er dekket med røyk.

Saken oppdateres.

Slik ser brannen ut fra luften. Foto: Kjetil Mulelid

