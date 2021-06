Brannen har nådd bebyggelse. Brannvesenet har ikke kontroll.

Brannen har spredt seg til bebyggelsen på Kårtveit. Tre nye brannhelikoptre er på vei.

Dette bildet ble tatt like etter klokken 17 fra et rutefly som var på vei fra Flesland, og viser spredningen av brannen da. Foto: Jane Østgård

Publisert Publisert I dag 12:31

Klokken 18.15 har gress- og markbrann i Øygarden spredt seg til et hus.

– Det har tatt fyr i veggen på et hus, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

Hele boligfeltet på Maggevarden med omlag 400 beboere evakueres.

– Vi er i en kritisk fase. Flere hus står i fare, sier Drotningsvik.

Alle nødetater er på stedet og to brannhelikopter kjemper mot flammene fra luften.

Klokken 17.40 er ytterligere tre brannhelikoptre på vei til Sotra.

– Vi har sendt to nye mannskapsbiler fra Bergen, tankbil fra Åsane og tankbil fra Kollsnes.

Over 50 brannmannskaper fra seks ulike brannstasjoner er på stedet.

Brannen sprer seg omtrent fem-seks meter i sekundet. Foto: Hedvid Idås

Trapper opp evakuering

De nye helikoptrene rykker ut fra Kinsarvik, Ljosland og Sauda, opplyser Edvard Middelthon ved Hovedretningssentralen Sør-Norge. Det kan bli aktuelt å sende enda flere.

40 personer er foreløpig evakuert fra Kårtveit-området og brannbiler står strategisk utplassert i området.

Politiet opplyser til BA klokken 17.30 at de evakuerer boliger og gater i området Nordli rett sørvest for Ågotnes.

Politi, sivilforsvaret og brannvesenet er samlet ved innkjørselen til Nordli og vakter dirigerer trafikken bort fra stedet, opplyser BTs journalist på stedet. Veien er stengt.

Politiet har også startet evakuering på Trongesmoghaugane, sør på Maggevarden på Ågotnes.

Beboerne i Ågotnes-området blir bedt om å lukke vinduene og stenge av ventilasjonen. Det er innført vanningsforbud i området fra Trengereid til Rong.

Brannen er ikke under kontroll, sier innsatslederne Casper Kaland (politi, til venstre) og Jarl Hestad (brann). Foto: Tuva Åserud

Ikke under kontroll

Røyk fra brannen er synlig fra store deler av Bergen. Over 2000 kunder har mistet strømmen.

– Vi har en stor skogbrann som ikke er under kontroll. Den sprer seg i nordlig retning, sa politiets innsatsleder Casper Kaland klokken 14.40.

Innsatsleder i brannvesenet, Jarl Hestad, sier at de har dannet seg et godt bilde av hvor det brenner, og hvor brannen er på vei. De vil vurdere ytterligere evakuering av naboer.

Slik ser brannen ut på avstand. Foto: Torgeir Hultstrand

Kan ta flere dager

– Høyspentledninger og noen små gårdsbruk og hytter har vært truet. Heldigvis har vi klart å verne alle bygg. Det er fortsatt stor brann i utmark, og vi venter at det kan spre seg ytterligere, sier innsatslederen.

Det vil ta tid å få slukket brannen, sier Hestad.

– Vi kommer til å være her utover natten og morgentimene. Kanskje i flere dager, sier Hestad.

Brannen sprer seg mest i høyden på grunn av tørrere vegetasjon.

– Det sprer seg rimelig fort. Vi har ikke kontroll eller oversikt, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen tidligere torsdag.

Helikopter prøver å bekjempe flammene fra luften. Foto: Hedvig Idås

Det brenner godt i terrenget. Det første skogbrannhelikopter kom til Øygarden ved 14.20-tiden. Foto: Tuva Åserud

Les også – Vinden snudde rett mot oss. Da var jeg redd for hvor dette skulle ta veien.

Brannen er ikke langt fra bebyggelse. Foto: Tuva Åserud

Fem-seks meter i sekundet

Ifølge Drotningsvik sprer brannen seg omtrent fem-seks meter i sekundet.

– Det er ikke langt fra bebyggelse nå, ved glattkjøringsbanen på Sekkingstad. Vi har ressurser der borte som står og følger med, sier Drotningsvik.

Også Sivilforsvaret og Forsvaret bistår.

Brannmannskaper er på plass på fjellet og følger med på hvilken retning brannen sprer seg.

Folk oppfordres til ikke å gå tur i området ved Fjæreide, mot Kårtveit/Eide, skriver Øygarden kommune i en pressemelding.

Også oljebasen på Ågotnes har stiller med personell og utstyr.

– Vi har ikke angst for at det skal nå oss, men bistår nødetatene med det vi kan, forteller sjef på Coast Center Base Øyvind Langedal.

Brannmannskapene slukker fra flere kanter. Foto: Synnøve Nyheim / Vestnytt

Ordfører: Krevende

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) har vært i flere møter med den kommunale kriseledelsen, der de ble orientert om situasjonen. Møtene vil fortsette utover kvelden.

Foreløpig er kun et mindre antall hus evakuert og beboerne har tatt inn hos venner og familie. Kommunen planlegger også for en større evakuering, der kommunen vil stå for mottak, innlosjering og bevertning.

– Foreløpig har vi bare supplert mannskapene som er operative der ute. Det er klart at med en temperatur på 26 grader, er det viktig med mat og drikke, sier ordføreren.

– Vi har erfaring med denne typer skogbranner fra før, og det er krevende. Vi håper det blir kortvarig, men det er klart at det blåser og sprer seg raskt, sier han.

Alle nødetatene er på plass. Foto: Tuva Åserud

Uviss brannårsak

Brannvesenet vet ikke hvordan brannen oppsto, men den skal ha startet i nærheten av en snuplass ved boligene.

Politiet har evakuert noen rekkehus og en gård i området.

Naboer i området oppfordres til å holde dører og vinduer lukket på grunn av røyk.

Operasjonsleder Stine Mjelde beskrev situasjonen som uoversiktlig tidligere torsdag.

– Det er tørt i terrenget etter en lang periode med lite nedbør. I tillegg er det en del vind. Det gjør situasjonen utfordrende, sa Mjelde.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader. Ambulanse er på stedet.

2000 har mistet strømmen

2082 strømkunder har mistet strømmen som følge av brannen. BKK besluttet selv å koble ut strømmen, slik at brannvesenet kan drive slukningsarbeid på en trygg måte.

Det forteller pressevakt Anne Mette Tuvin.

– Strømmen vil være avkoblet frem til brannvesenet får kontroll, sier pressevakten klokken 14.

Tuvin legger til at det er en risiko for at BKKs anlegg kan bli rammet av brannen.

– Vi har folk som er ute på stedet og vurderer situasjonen fortløpende. De har med utstyr til å reparere anlegget raskt dersom det blir rammet, sier hun.

Knappskog skole og Knappskog barnehage er stengt som følge av strømbruddet.

Tykk røyk velter opp fra brannstedet. Foto: Tuva Åserud

Blir roligere vindforhold

Susana Reuder, meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, forteller at det er sørøstlig frisk bris i området der brannen er. Utover ettermiddagen skal vinden roe seg ned og gå over til bris.

– Hvis vinden roer seg kan det bli lettere å få kontroll på brannen, sier hun.

Samtidig skal vinden gå over på østlig retning.

– Hvis brannen sprer seg med vinden er det størst sjanse for at brannen sprer seg nordover, men det er ikke bare vindretningen som spiller inn, sier Lillian Bergheim, meteorolog ved Storm Geo.

På hele Vestlandet er det moderat skogbrannfare, som innebærer at vegetasjon lett kan antennes. Dette vil vedvare frem til det kommer nedbør av betydning. Det kan komme litt nedbør i helgen, men da bare små mengder.

– Det er først i andre halvdel av neste uke at det kan komme regn av betydning, men heller ikke det er sikkert, sier Bergheim, som oppfordrer folk til å være forsiktige.

Slik ser brannen ut fra luften. Foto: Kjetil Mulelid

Publisert Publisert: 3. juni 2021 12:31 Oppdatert: 3. juni 2021 18:39