Pasientene valgte privat rusbehandling, mens sykehusene hadde tomme senger

Mens 37 ruspasienter i snitt var innlagt på privatklinikk, hadde Helse vest 77 ledige senger.

– De siste årene har det vært overkapasitet på rusfeltet, sier assisterende fagdirektør Ola Jøsendal i Helse vest.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Dette likner på en helsepolitisk katastrofe, uttalte psykolog Kari Lossius i slutten av juli.

Lossius, som har mange års erfaring fra rusomsorgen, snakket om at Vestlandet kan miste 110 behandlingsplasser på private rusklinikker.

Endring fra årsskiftet

Regjeringen vil endre fritt behandlingsvalg fra årsskiftet. Da vil ikke lenger staten dekke behandling på privatklinikk, med mindre klinikken har en avtale med helseregionen.

Fakta Fritt behandlingsvalg Regjeringen Solberg utvidet ordningen med fritt behandlingsvalg i 2015 til å omfatte godkjente privatklinikker uten avtale med helseregionene.

Ordningen domineres av aktører som gir langvarig behandling innen rus og psykiatri, viser årsrapporten.

I 2021 ble det utbetalt 514 millioner kroner. 301 millioner av dette gikk til rusbehandling av 753 pasienter. 116 millioner til psykiatrisk behandling av 308 voksne.

Blant dem som tilbyr kirurgi og annen somatisk behandling, er interessen for å delta liten på grunn av lave satser.

Regjeringen vil avvikle ordningen fra nyttår, men la pasientene få avslutte pågående behandlinger. Les mer

I Helse vest er det fire rusklinikker som er godkjent av Helfo HelfoHelsedirektoratets etat som utbetaler refusjoner. for fritt behandlingsvalg. Disse kalles gjerne Helfo-klinikker.

Unicare 12 trinnsklinikken på Fanafjellet har allerede stengt dørene.

Heim Behandlingssenter på Tysnes ble godkjent i mars, men skrinla planene om åpning.

Mestringshusene Tysnes har drevet med fullt belegg siden 2020. «Vi blir mer og mer bekymret for at pasientene blir stående uten adekvate døgntilbud fra nyttår», skriver daglig leder Olaf Olsvik i et innlegg i Dagens Medisin.

Stiftelsen Karmsund ABR senter mister Helfo-godkjenningen, men har anbudsavtale med Helse vest.

– Betydelig overkapasitet

Nå har Helse vest Helse vestHelse vest har ansvar for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet analysert effekten av Helfo-klinikkene. I en sak til styret tegner de et helt annet bilde enn det Lossius og Olsvik gjør.

– Det er lite sannsynlig at det oppstår krise i rusbehandlingen på Vestlandet om Helfo-klinikkene forsvinner, sier assisterende fagdirektør Ola Jøsendal.

I første halvår 2022 var i gjennomsnitt 37 pasienter innlagt på Helfo-klinikkene. Samtidig sto 77 av 202 senger tomme i helseforetakene.

– De siste årene har det vært overkapasitet på rusfeltet i vår helseregion, sier han.

I tillegg til 202 plasser i egne foretak, kjøper Helse vest 142 plasser hos private og ideelle aktører etter anbud.

Helse vest får regningen

Regningen for oppholdet på Helfo-klinikkene går til pasientens nærsykehus.

I 2021 brukte 174 ruspasienter fra Helse vest ordningen i 14.471 døgn og regningen ble 57 millioner kroner. I snitt var hver av dem innlagt i 83 døgn.

Langvarig behandling kan være én forklaring på at ruspasientene har valgt Helfo-klinikk.

Ola Jøsendal sier grunnen kan være at noen pasienter mener klinikkens metode er mest hensiktsmessig.

– For vår del mener vi at de lokale foretakene i Helse vest og de private vi har avtale med, gir god og forsvarlig rusbehandling. Hvis Helfo-klinikkene ikke hadde vært der, hadde pasienten fremdeles hatt gode og varierte tilbud å velge mellom, sier han.

Sengetallet krympes

Trenden i rusbehandling er at færre legges inn og flere får poliklinisk polikliniskBehandling som gjøres uten innleggelse. behandling. I øyeblikket får bare en av fire pasienter døgnbehandling.

De siste fem årene har belegget i Helse vests egne senger falt fra 80 til 66 prosent.

I høst er helseregionen i ferd med å inngå nye anbudsavtaler. Nå krymper de sengetallet ytterligere fra 344 til 338 totalt.

Jøsendal avviser at kriteriene for å bli godkjent til døgnbehandling er blitt strengere.

– Hvordan forklarer dere da at stadig færre blir innlagt?

– Det er sannsynlig at poliklinisk behandling holder bedre og bedre kvalitet, og at de kommunale tjenestene for rusavhengige har blitt bedre.

Psykolog Kari Lossius er opprørt over at Helse vest til enhver tid har hatt 77 ledige senger i rusomsorgen.

– Velger dyreste og minst attraktive

Kari Lossius er ikke beroliget av tallene til Helse vest. Særlig er hun opprørt over at det til enhver tid har stått 77 ledige senger i helseforetakene.

– Når jeg hører dette, mener jeg beslutningen om å legge ned Helfo-sengene er enda verre. Mestringshusene på Tysnes har opptil 20 ukers ventetid og fullt hus, mens Helse vest altså har ledige senger, sier hun og legger til:

– Her har regjeringen et produkt som er etterspurt og billig. Så velger de det dyreste som altså er minst attraktivt.

Lossius understreker at hennes perspektiv er pasientene. Hun ikke har økonomiske interesser i privatklinikkene.

Nasjonalt kan det forsvinne cirka 500 Helfo-plasser.

– Det skjer uten at vi har noen plan for hvordan disse pasientene skal bli ivaretatt. Jeg mener fortsatt at dette er en helsepolitisk skandale.