Mann skal ha skadet kvinne med kniv

Kvinnen virker ikke livstruende skadet, ifølge politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Like før klokken 20.00 mandag melder Vest politidistrikt på Twitter at de har rykket ut til melding om at en person skal ha skadet en annen med kniv.

Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse i Fana.

– Vi kom oss raskt til stedet, og vi har kontroll på en mistenkt. Nå jobber vi på stedet med å finne ut av hva som har skjedd, og vi skal avhøre vitner, sier Eivind Hellesund, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Den fornærmede blir ivaretatt av helse.

Familiær relasjon

Innsatsleder på stedet sier at kvinnen er preget av hendelsen.

– Kvinnen vil bli kjørt inn til legevakten for en samtale, sier innsatsleder Ole Marius Røttingen.

Den fornærmede skal ifølge innsatsleder bo i huset. Det skal ikke ha vært andre til stede i boligen da hendelsen fant sted.

– Meldingen gikk ut på at det ble hørt lyder og rop. Flere naboer sto på stedet da vi kom, sier Røttingen.

Klokken 20.45 melder politiet på Twitter at det er en familiær relasjon mellom mannen og kvinnen.

– Kvinnen virker ikke livstruende skadet, skriver politiet.

Saken vil bli etterforsket, og det blir opprettet sak, opplyser politiet.