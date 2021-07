Mann i 20-åra fengsla for å ha overgrepsbilete av barn

Det var politiet i heimlandet hans som varsla om mannen.

24. juni vart ein mann i 20-åra frå Sunnfjord-regionen fengsla i Førde.

Politiet har sikta han for å oppbevare seksualiserte bilete av barn under 18 år, og for å ha hatt seksualisert kommunikasjon med barn under 16 år.

Mannen er statsborgar i eit anna europeisk land. Det var politiet i heimlandet hans som tok kontakt med norsk politi med ein oppmoding om å arrestere han.

– Mange av dei fornærma er busett i utlandet, seier politiadvokat Sissel Kleiven.

– Kva er omfanget?

– Det er det vi undersøkjer no, og det derfor han sit varetektsfengsla, seier Kleiven.

Fengslinga av mannen går ut i neste veke.

– Det vil vere ganske aktuelt å få han fengsla vidare, seier politiadvokaten.

Advokat Tor André Amble er forsvarar for den unge mannen.

– Eg har ingen kommentar til saka på noverande tidspunkt, seier Amble.